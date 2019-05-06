Google о mobile-first индексации: «Мы продвигаемся»

Ранее в этом месяце сотрудник Google Джон Мюллер рассказал, на какой стадии находится переход на mobile-first индексацию.

В декабре в компании заявили, что переключили на новый тип индексации более 50% сайтов. В прошлом году наблюдалось несколько «волн», связанных с массовой отправкой оповещений в Search Console о переводе ресурсов на mobile-first индекс. Однако в последнее время таких «волн» больше не было.

Во время одной из последних видеовстреч для вебмастеров основатель блога Search Engine Roundtable Барри Шварц спросил Мюллера, насколько Google продвинулся в этом процессе и не был ли этот переход «поставлен на паузу», ввиду отсутствия массовых оповещений о переводе сайтов.

Мюллер ответил так:

«Мы продвигаемся. Это сложный вопрос. Поэтому мы двигаемся неспеша, шаг за шагом. Наверное, на определённом этапе мы сделаем ещё несколько заявлений о тех шагах, которые мы предприняли, и о том, куда мы направляемся. В целом, я думаю, что команда находится на правильном пути, и мы видим, что большая честь интернета действительно готова к mobile-first индексации, что отражают те более 50% сайтов, которые уже на неё переведены».

Прослушать ответ Мюллера можно, начиная с отметки 29:57 на видео ниже: