Google займётся разрушением SEO-мифов в новой серии видео
Команда Google Webmaster Trends Analyst запустила новую серию видео под названием SEO Mythbusting. В рамках проекта планируется опровергнуть ряд мифов, связанных с поисковой оптимизацией.
«SEO может быть чем-то вроде чёрного ящика, а оптимизаторам и разработчикам не всегда легко работать вместе и говорить на одном языке. В этой серии видео Мартин Сплит из команды WTA, а также представители SEO-сообщества и сообщества разработчиков, будут говорить о темах, связанных с техническим SEO, чтобы опровергнуть распространённые заблуждения и ответить на частые вопросы», — говорится в описании серии.
Видео будут выходить на
Напомним, ранее Google запустил серию видео, посвящённых вопросам JavaSript SEO.
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Internet и сети
03.05.2019 22:00