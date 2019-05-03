Google займётся разрушением SEO-мифов в новой серии видео

Команда Google Webmaster Trends Analyst запустила новую серию видео под названием SEO Mythbusting. В рамках проекта планируется опровергнуть ряд мифов, связанных с поисковой оптимизацией.

«SEO может быть чем-то вроде чёрного ящика, а оптимизаторам и разработчикам не всегда легко работать вместе и говорить на одном языке. В этой серии видео Мартин Сплит из команды WTA, а также представители SEO-сообщества и сообщества разработчиков, будут говорить о темах, связанных с техническим SEO, чтобы опровергнуть распространённые заблуждения и ответить на частые вопросы», — говорится в описании серии.

Видео будут выходить на YouTube-канале Google Webmasters. Первый эпизод ожидается через неделю после конференции I/O 2019. Ниже – трейлер новой серии:

Напомним, ранее Google запустил серию видео, посвящённых вопросам JavaSript SEO.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Путин подписал закон об изоляции роSSийского интернетаПутин подписал закон об изоляции роSSийского интернета
Прибыль Amazon в первом квартале оказалась выше ожиданий из-за быстрого роста AWSПрибыль Amazon в первом квартале оказалась выше ожиданий из-за быстрого роста AWS
Рид Хоффман, LinkedIn: “Если бы создание стартапов было легким, все бы их делали. Это трудно”
Google возобновил обновление отчётов в Search ConsoleGoogle возобновил обновление отчётов в Search Console
С файлами Google Docs теперь можно работать в офлайн-режимеС файлами Google Docs теперь можно работать в офлайн-режиме
Блок рекламы


Похожие новости
Google так и не закрыл уязвимость, позволяющую совершать XSS-атаки на GooglebotGoogle так и не закрыл уязвимость, позволяющую совершать XSS-атаки на Googlebot
Google вернул пропавшие данные о ручных санкциях в Search ConsoleGoogle вернул пропавшие данные о ручных санкциях в Search Console
Google позволит автоматически удалять историю местоположений и поискаGoogle позволит автоматически удалять историю местоположений и поиска
С файлами Google Docs теперь можно работать в офлайн-режимеС файлами Google Docs теперь можно работать в офлайн-режиме
Google возобновил обновление отчётов в Search ConsoleGoogle возобновил обновление отчётов в Search Console
Google Ads начал ограничивать рекламу сервисных центровGoogle Ads начал ограничивать рекламу сервисных центров
Google пока не определился с переносом Disavow Links Tool в новый Search ConsoleGoogle пока не определился с переносом Disavow Links Tool в новый Search Console
Google Ads отложил запуск параллельного отслеживания для видеорекламыGoogle Ads отложил запуск параллельного отслеживания для видеорекламы
«No-click поведение» и другие результаты из опроса среди пользователей Google«No-click поведение» и другие результаты из опроса среди пользователей Google
В работе Google обнаружился ещё один багВ работе Google обнаружился ещё один баг
Последние новости
Подгружаем последние новости