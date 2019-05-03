Google займётся разрушением SEO-мифов в новой серии видео

Команда Google Webmaster Trends Analyst запустила новую серию видео под названием SEO Mythbusting. В рамках проекта планируется опровергнуть ряд мифов, связанных с поисковой оптимизацией.

«SEO может быть чем-то вроде чёрного ящика, а оптимизаторам и разработчикам не всегда легко работать вместе и говорить на одном языке. В этой серии видео Мартин Сплит из команды WTA, а также представители SEO-сообщества и сообщества разработчиков, будут говорить о темах, связанных с техническим SEO, чтобы опровергнуть распространённые заблуждения и ответить на частые вопросы», — говорится в описании серии.

Видео будут выходить на YouTube-канале Google Webmasters. Первый эпизод ожидается через неделю после конференции I/O 2019. Ниже – трейлер новой серии: