F8 2019: редизайн Facebook, Messenger для десктопов и другие анонсы

В Сан-Франциско прошла очередная ежегодная конференция Facebook для разработчиков F8. В рамках мероприятия компания традиционно представила ряд нововведений в своих сервисах.

Редизайн сайта и приложений

Новый дизайн соцсети ставит в центр внимания сообщества. В целом обновление было призвано облегчить пользователям поиск того, что им нужно, и доступ к часто используемым функциям.

После редизайна логотип Facebook будет отображаться в голубом круге, а не синем квадрате, а значки для навигации переместятся вверх.

Синяя «шапка» вверху экрана исчезнет, а оформление будет выполнено в более светлых тонах.

В разделе с группами пользователи теперь будут видеть новости сообществ. Помимо этого, Facebook улучшит систему рекомендаций для поиска групп.

Пользователи также смогут делиться публикациями из ленты со своими сообществами – аналогично тому, как они это делают со своими друзьями. В ленте также появится больше контента из групп.

Ещё одним нововведением станут новые функции для сообществ разных типов. Так, у работных групп появится шаблон для объявлений о вакансиях, а у игровых сообществ – отдельные чаты.

Новый инструмент Meet New Friends поможет пользователям найти друзей из общих сообществ, таких как школа, компания или город. Сейчас Facebook тестирует эту функцию в ограниченном масштабе, но в скором времени планирует расширить запуск.

В приложениях Facebook для iOS и Android эти изменения уже запущены, а редизайн сайта будет проведён в ближайшие месяцы. Новый дизайн получил название FB5.

Этим летом соцсеть также запустит переработанную вкладку «Мероприятия», чтобы пользователи могли видеть, что происходит вокруг, получать рекомендации, открывать для себя местные компании и планировать отдых с друзьями.

Messenger для десктопов

В Messenger Desktop будут те же функции, что и в мобильном приложении. Компания планирует представить эту версию мессенджера в течение 2019 года.

Более лёгкая версия Messenger

Lightspeed – более лёгкая и быстрая версия Messenger – будет загружаться меньше, чем за 2 секунды, и весить менее 30 МБ вместо 100 МБ. Официальный запуск приложения запланирован на конец 2019 года.

Совместный просмотр видео

После запуска этой функции пользователи смогут вместе смотреть одно и то же видео и обмениваться комментариями в видеочате. Сейчас эта функция тестируется, а релиз ожидается к концу 2019 года.

Каталоги товаров

В ближайшие месяцы Facebook запустит новую функцию, благодаря которой при общении с бизнесом пользователи смогут видеть каталог его продукции.

Покупка «луков» от блогеров

Начиная с этой недели, пользователи смогут покупать ту одежду, в которую одет блогер. Для этого им не нужно будет делать скриншот и писать в директ в попытке выяснить, в одежду какого бренда одет автор. Достаточно будет навести курсор на заинтересовавший предмет.

Чтобы пользователи смогли покупать товары таким образом, креаторы будут добавлять к ним соответствующие метки.

Новая функция запускается по всему миру.

Стикеры для пожертвований

Сейчас эта функция запущена только в США , но в Facebook уже работают над её расширением на другие страны. Все средства, собранные через новые стикеры, будут передаваться той организации, для которой они предназначались. Никакого процента за это Facebook взимать не будет.

Улучшенная камера

С новой камерой пользователям будет проще использовать такие популярные инструменты, как эффекты и интерактивные стикеры.