Google позволит автоматически удалять историю местоположений и поиска

Google готовит к запуску новую настройку, которая позволит пользователям автоматически удалять историю местоположений и веб-поиска. Новая опция станет доступна в ближайшие недели.

Эта настройка появится в центре управления данными Google Account. Для автоматического удаления информации пользователи смогут выбрать один из двух вариантов – 3 или 18 месяцев. Это период, в течение которого будут храниться их данные.

Новая настройка также будет охватывать активность пользователей в приложениях, включая действия в таких сервисах, как лента Discover на Android, Карты и Google Play.

«[Ваши] данные могут сделать продукты Google более полезными для вас. Но мы услышали ваши просьбы о том, что вам нужны более простые способы для управления ими. У вас всегда должна быть возможность управлять своими данными тем способом, который лучше всего работает для вас, и мы работаем над тем, чтобы предоставить вам наилучшие настройки для этого», — говорится в блоге Google.

Напомним, что Google запустил центр управления пользовательскими данными Мой аккаунт (теперь Аккаунт Google) в 2015 году. В 2016 году компания добавила в него новый раздел «Мои действия» и настройки рекламных предпочтений.

В июне 2018 года Google Account получил улучшенный интерфейс, включая обновлённые параметры безопасности и конфиденциальности, а также сводки актуальной информации, связанной с аккаунтом.

А в октябре 2018 года Google упростил удаление истории поиска. Теперь для этого необязательно переходить в Аккаунт Google. Очистить историю можно из меню поиска.


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