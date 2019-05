Facebook готовит редизайн: соцсеть обновит сайт и приложения

Марк Цукерберг анонсировал редизайн социальной сети Facebook. Об этом пишет The New York Times, пишут AIN.UA .

Новый дизайн получил название FB5, его будут постепенно вводить для пользователей по всему миру в течение пары месяцев. В ближайшее время также появятся обновления приложений на Android и iOS , у части пользователей они уже доступны.

Цвет: синего станет меньше, белого – больше. Синяя “шапка” в верхней части сайти исчезнет.

Here’s a closer look at FB5, including Dark Mode for web, coming soon. pic.twitter.com/Z55iUOdekr

— Facebook (@facebook) 30 апреля 2019 г.