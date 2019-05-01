Facebook готовит редизайн: соцсеть обновит сайт и приложения

Марк Цукерберг анонсировал редизайн социальной сети Facebook. Об этом пишет The New York Times, пишут AIN.UA.

Facebook готовит редизайн: соцсеть обновит сайт и приложения

Новый дизайн получил название FB5, его будут постепенно вводить для пользователей по всему миру в течение пары месяцев. В ближайшее время также появятся обновления приложений на Android и iOS, у части пользователей они уже доступны.

Что изменится

Цвет: синего станет меньше, белого – больше. Синяя “шапка” в верхней части сайти исчезнет.

Here’s a closer look at FB5, including Dark Mode for web, coming soon. pic.twitter.com/Z55iUOdekr

Facebook (@facebook) 30 апреля 2019 г.

Дизайн: иконки разделов перенесут вверх, как в десктопе, так и в приложениях.

Выдача: соцсеть хочет сместить акцент с ленты новостей на сториз друзей, группы и события. Например, больше внимания уделят поиску событий вокруг, а также развитию сообществ, их наполнят новой функциональностью. Это поставит в центр пользователя и его взаимодействие с другими людьми, а ленту новостей (из-за которой у Facebook масса проблем) – отодвинуть на второй план.


Илья Кабачинский, AIN


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