С файлами Google Docs теперь можно работать в офлайн-режиме

Google запустил офлайн-режим для работы с файлами Google Документов, Таблиц и Презентаций на Google Диске.

Чтобы сделать файлы доступными офлайн, нужно кликнуть по ним правой кнопкой мышки и активировать «Офлайн-доступ».

Просмотреть, какие файлы доступны офлайн, можно с помощью превью офлайн-режима.

Для работы с документами офлайн, нужно включить офлайн-доступ в настройках Google Диска. Для этого надо кликнуть на иконку в виде шестерёнки в правом верхнем углу экрана, выбрать «Настройки», затем – «Общие» и поставить галочку напротив пункта «Офлайн-доступ».

После этого рядом со значком настроек появится значок офлайн-режима. Нажав на него, можно будет перейти в превью офлайн-режима.

В офлайн-режиме пользователи смогут создавать, редактировать и комментировать документы. Все изменения, внесённые офлайн, будут синхронизированы с Диском, как только возобновится подключение к интернету.

Напомним, что ранее в этом месяце сервис Google Docs получил встроенную поддержку файлов Microsoft Office.


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