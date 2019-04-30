С файлами Google Docs теперь можно работать в офлайн-режиме

Google запустил офлайн-режим для работы с файлами Google Документов, Таблиц и Презентаций на Google Диске.

Чтобы сделать файлы доступными офлайн, нужно кликнуть по ним правой кнопкой мышки и активировать «Офлайн-доступ».

Просмотреть, какие файлы доступны офлайн, можно с помощью превью офлайн-режима.

Для работы с документами офлайн, нужно включить офлайн-доступ в настройках Google Диска. Для этого надо кликнуть на иконку в виде шестерёнки в правом верхнем углу экрана, выбрать «Настройки», затем – «Общие» и поставить галочку напротив пункта «Офлайн-доступ».

После этого рядом со значком настроек появится значок офлайн-режима. Нажав на него, можно будет перейти в превью офлайн-режима.

В офлайн-режиме пользователи смогут создавать, редактировать и комментировать документы. Все изменения, внесённые офлайн, будут синхронизированы с Диском, как только возобновится подключение к интернету.