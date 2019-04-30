С файлами Google Docs теперь можно работать в офлайн-режиме
Google
Чтобы сделать файлы доступными офлайн, нужно кликнуть по ним правой кнопкой мышки и активировать «Офлайн-доступ».
Просмотреть, какие файлы доступны офлайн, можно с помощью превью офлайн-режима.
Для работы с документами офлайн, нужно включить офлайн-доступ в настройках Google Диска. Для этого надо кликнуть на иконку в виде шестерёнки в правом верхнем углу экрана, выбрать «Настройки», затем – «Общие» и поставить галочку напротив пункта «Офлайн-доступ».
После этого рядом со значком настроек появится значок офлайн-режима. Нажав на него, можно будет перейти в превью офлайн-режима.
В офлайн-режиме пользователи смогут создавать, редактировать и комментировать документы. Все изменения, внесённые офлайн, будут синхронизированы с Диском, как только возобновится подключение к интернету.
Напомним, что ранее в этом месяце сервис Google Docs получил встроенную поддержку файлов Microsoft Office.
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Internet и сети
30.04.2019 07:13