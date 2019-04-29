Google возобновил обновление отчётов в Search Console
В районе 7 апреля Google приостановил обновление отчётов в Search Console из-за бага, ранее приведшего к выпадению страниц из индекса. На днях компания, похоже,
Согласно сообщениям зарубежных вебмастеров, теперь в отчётах доступны данные до 27 апреля включительно – с нормальной задержкой до двух дней.
В Google пока официально не подтвердили эту информацию.
Напомним, что отчёты в Search Console не обновлялись около трёх недель, тогда как баг в основном поиске, вызвавший деиндексацию страниц, был исправлен ещё 11 апреля.
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