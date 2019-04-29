Google Ads начал ограничивать рекламу сервисных центров

Google Ads начал ограничивать рекламу неавторизированных сервисных центров. Изменение вступило в силу 15 апреля, после чего началось массовое блокирование объявлений в этой категории. Нововведение заметила команда 39saitov.ru.

Так, в разделе « Другие запрещённые типы бизнеса » в Справочном центре Google Ads появился следующий пункт:

По данным «39 сайтов», сейчас все объявления вида: «Ремонт телефонов всех марок», «Замена стекла на планшетах», «Замена стекла у айфона», «Сервисный центр» и т.п. массово отклоняются и останавливаются.

Согласно сообщению одного из рекламодателей на справочном форуме Google Ads, теперь в сервисе нельзя рекламировать следующие услуги:

ремонт холодильников и стиральных машин, включая советские марки (нужно получить разрешение от владельца торговой марки);

ремонт мобильных телефонов и компьютеров, включая дисковые телефоны ГДР Nordfern;

ремонт ЛЮБОЙ техники, если у компании нет статуса авторизованного сервисного центра.