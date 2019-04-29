Google Ads начал ограничивать рекламу сервисных центров

Google Ads начал ограничивать рекламу неавторизированных сервисных центров. Изменение вступило в силу 15 апреля, после чего началось массовое блокирование объявлений в этой категории. Нововведение заметила команда 39saitov.ru.

Так, в разделе «Другие запрещённые типы бизнеса» в Справочном центре Google Ads появился следующий пункт:

По данным «39 сайтов», сейчас все объявления вида: «Ремонт телефонов всех марок», «Замена стекла на планшетах», «Замена стекла у айфона», «Сервисный центр» и т.п. массово отклоняются и останавливаются.

Согласно сообщению одного из рекламодателей на справочном форуме Google Ads, теперь в сервисе нельзя рекламировать следующие услуги:

  • ремонт холодильников и стиральных машин, включая советские марки (нужно получить разрешение от владельца торговой марки);
  • ремонт мобильных телефонов и компьютеров, включая дисковые телефоны ГДР Nordfern;
  • ремонт ЛЮБОЙ техники, если у компании нет статуса авторизованного сервисного центра.

Напомним, что Google Ads анонсировал это изменение ещё в сентябре 2018 года, но оно вступило в силу только в этом месяце.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google Ads отложил запуск параллельного отслеживания для видеорекламыGoogle Ads отложил запуск параллельного отслеживания для видеорекламы
Прибыль Amazon в первом квартале оказалась выше ожиданий из-за быстрого роста AWSПрибыль Amazon в первом квартале оказалась выше ожиданий из-за быстрого роста AWS
Рид Хоффман, LinkedIn: “Если бы создание стартапов было легким, все бы их делали. Это трудно”
Организаторы массовых протестов в Google обвинили компанию в репрессияхОрганизаторы массовых протестов в Google обвинили компанию в репрессиях
Facebook отложил $3 млрд от выручки за первый квартал на штраф от FTCFacebook отложил $3 млрд от выручки за первый квартал на штраф от FTC
Блок рекламы


Похожие новости
Google возобновил обновление отчётов в Search ConsoleGoogle возобновил обновление отчётов в Search Console
Google пока не определился с переносом Disavow Links Tool в новый Search ConsoleGoogle пока не определился с переносом Disavow Links Tool в новый Search Console
Google Ads отложил запуск параллельного отслеживания для видеорекламыGoogle Ads отложил запуск параллельного отслеживания для видеорекламы
«No-click поведение» и другие результаты из опроса среди пользователей Google«No-click поведение» и другие результаты из опроса среди пользователей Google
В работе Google обнаружился ещё один багВ работе Google обнаружился ещё один баг
Google обновил мобильный интерфейс Custom SearchGoogle обновил мобильный интерфейс Custom Search
Рост доходов Google от поисковой рекламы замедляетсяРост доходов Google от поисковой рекламы замедляется
В Google Sites теперь можно копировать более крупные сайтыВ Google Sites теперь можно копировать более крупные сайты
Google добавил в локальную выдачу в ЕС ссылки на другие поисковые сайтыGoogle добавил в локальную выдачу в ЕС ссылки на другие поисковые сайты
Google подтвердил, что вызовы AJAX расходуют краулинговый бюджетGoogle подтвердил, что вызовы AJAX расходуют краулинговый бюджет
Последние новости
Подгружаем последние новости