Google Ads начал ограничивать рекламу сервисных центров
Google Ads начал ограничивать рекламу неавторизированных сервисных центров. Изменение вступило в силу 15 апреля, после чего началось массовое блокирование объявлений в этой категории. Нововведение
Так, в разделе «
По данным «39 сайтов», сейчас все объявления вида: «Ремонт телефонов всех марок», «Замена стекла на планшетах», «Замена стекла у айфона», «Сервисный центр» и т.п. массово отклоняются и останавливаются.
Согласно
- ремонт холодильников и стиральных машин, включая советские марки (нужно получить разрешение от владельца торговой марки);
- ремонт мобильных телефонов и компьютеров, включая дисковые телефоны ГДР Nordfern;
- ремонт ЛЮБОЙ техники, если у компании нет статуса авторизованного сервисного центра.
Напомним, что Google Ads анонсировал это изменение ещё в сентябре 2018 года, но оно вступило в силу только в этом месяце.
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