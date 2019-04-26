Google пока не определился с переносом Disavow Links Tool в новый Search Console

На данный момент инструмент отклонения ссылок (Disavow Links Tool) доступен в старой версии Google Search Console и пока не перенесён в новую версию сервиса. Когда сотрудника поиска Джона Мюллера спросили, когда же будет осуществлён перенос, он ответил так: «У нас пока нет планов по этому вопросу».

We don't have any plans announced for that yet.

— ? John ? (@JohnMu) April 25, 2019

Что будет с этим инструментом дальше, Мюллер не знает. Сам же он не против предоставления владельцам сайтов возможности отклонять те ресурсы, с которыми они не хотят быть связанными.

Yeah, I'm torn. In general though, I like giving site owners some controls. People worry about a lot of things, I like giving folks a way to say they don't want to have anything to do with selected sites.

— ? John ? (@JohnMu) April 25, 2019

Напомним, ранее Мюллер заявил, что отклонение ссылок может помочь Google больше доверять другим ссылкам на сайт. А в марте аналитик отдела качества поиска Гэри Илш в очередной раз повторил, что если на сайт не были наложены ручные санкции, то отклонять ссылки не нужно.




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