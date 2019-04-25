Рост доходов Google от поисковой рекламы замедляется
Рост доходов Google от поисковой рекламы продолжает замедляться на фоне роста объёма кликов и снижения CPC. Об этом
Замедление роста расходов рекламодателей на поиск Google – это тренд, который начался в четвёртом квартале 2017 года.
Увеличение объема кликов стимулировало траты, при этом цена за клик в последние пять кварталов последовательно снижалась.
Данные за первый квартал 2019 года также отражают эти тренды – объём кликов продолжает расти, а CPC – падать.
Основным драйвером роста объёма кликов и снижения CPC является mobile. Это связано с тем, что на мобильных устройствах цена за клик ниже, чем на десктопных.
Среди клиентов Merkle расходы на мобильную поисковую рекламу за год выросли на 47%, а доля этих объявлений увеличилась с 51% до 59%. При этом рост затрат на десктопный поиск замедлился до всего лишь 2%.
На платформе Marin Software доля расходов на мобильную поисковую рекламу за последние четыре квартала увеличилась с 41% до 43%.
Товарные объявления vs текстовые
Shopping Ads продолжают отбирать долю у текстовых объявлений. За год расходы на текстовые объявления сократились на 12%, а на товарные – выросли на 41%. При этом на мобильных устройствах рост товарных объявлений выражен ещё больше – 77%.
Драйверами роста расходов на Google Shopping является более высокий показатель RPC (доход на клик) этих объявлений в сравнении с небрендовыми текстовыми объявлениями – на 18% выше, чем в первом квартале 2019 года. RPC товарных объявлений на мобильных устройствах сопоставим с аналогичным показателем для текстовых объявлений в этом сегменте.
Показы товарных объявлений на мобильных устройствах также значительно увеличились – на 127% по итогам первого квартала 2019. Это может указывать на то, что Google выводит эти объявления по большему числу запросов.
На товарные объявления-витрины – формат, включающий несколько изображений и показываемый по общим запросам – в первом квартале приходилось 8% от общего числа кликов по Shopping Ads. Год назад этот показатель составлял 3%.
Среди клиентов Marin товарные объявления в Google используют 22% рекламодателей.
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Internet и сети
25.04.2019 20:45