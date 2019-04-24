Google добавил в локальную выдачу в ЕС ссылки на другие поисковые сайты

В локальной поисковой выдаче Google в Европе появились новые оповещения, в которых пользователям предлагается выполнить поиск по введённому ими запросу на других альтернативных сайтах.

На днях такие оповещения заметили пользователи в Германии. Сообщение гласит: «Ergebnisse finden auf» («Найдите результаты на»), а далее приводятся ссылки на три местных ресурса для локального поиска.

В марте такие же оповещения отображались в поисковой выдаче во Франции.

Предполагается, что это нововведение – один из шагов по выполнению антимонопольного решения Еврокомиссии по Google Shopping. При этом на скриншоте выше видно, что оповещения запущены не в товарном, а в локальном поиске. И сделано это в то время, когда Еврокомиссия ведёт расследование в отношении этой вертикали поиска Google.

Давний конкурент и противник Google – Yelp – раскритиковал такие оповещения. По его мнению, это решение – аналог «конкурентных ссылок», представленных Google в 2013 и 2014 годах, и расцененных конкурентами компании как «неадекватное» решение для генерации значимого трафика.

Ниже – скриншот из исследования движений глаз, проведённого Yelp на этих страницах. Согласно полученным результатам, альтернативные сайты для поиска получают слишком мало внимания пользователей.

По мнению Search Engine Land, новые оповещения, запущенные в ЕС, могут быть попыткой Google избежать ещё одного антимонопольного штрафа – на этот раз в локальном поиске.

Напомним, что ранее в этом месяце Google начал предлагать Android-пользователям в ЕС выбрать поиск и браузер.


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