Google добавил в локальную выдачу в ЕС ссылки на другие поисковые сайты
В локальной поисковой выдаче Google в Европе появились новые оповещения, в которых пользователям предлагается выполнить поиск по введённому ими запросу на других альтернативных сайтах.
На днях такие оповещения заметили пользователи в Германии. Сообщение гласит: «Ergebnisse finden auf» («Найдите результаты на»), а далее приводятся ссылки на три местных ресурса для локального поиска.
В марте такие же оповещения
Предполагается, что это нововведение – один из шагов по выполнению антимонопольного решения Еврокомиссии по Google Shopping. При этом на скриншоте выше видно, что оповещения запущены не в товарном, а в локальном поиске. И сделано это в то время, когда Еврокомиссия ведёт расследование в отношении этой вертикали поиска Google.
Давний конкурент и противник Google – Yelp –
Ниже – скриншот из исследования движений глаз, проведённого Yelp на этих страницах. Согласно полученным результатам, альтернативные сайты для поиска получают слишком мало внимания пользователей.
По
Напомним, что ранее в этом месяце Google начал предлагать Android-пользователям в ЕС выбрать поиск и браузер.
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Internet и сети
24.04.2019 11:08