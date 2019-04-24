Google подтвердил, что вызовы AJAX расходуют краулинговый бюджет
В январе 2017 года сотрудник отдела качества поиска Google Гэри Илш (Gary Illyes) опубликовал документ для вебмастеров, в котором объяснил, как работает краулинговый бюджет. Вчера он обновил этот пост, чтобы прояснить, что на вызовы AJAX также расходуется бюджет.
JFYI: based on @ajkohn 's recommendation, i added AJAX/XHR calls explicitly to the list of things that will consume your site's crawl budget.https://t.co/kVYj6XaNn0
«Как правило, любой URL, который сканируется роботом Googlebot, засчитывается в бюджет сканирования сайта. Альтернативные URL-адреса, такие как AMP или hreflang, а также встроенный контент, такой как CSS и JavaScript, включая вызовы AJAX (то есть XHR), тоже могут сканироваться и в таком случае будут потреблять краулинговый бюджет. То же самое касается длинных цепочек редиректов, которые также могут оказывать негативное влияние на сканирование», — говорится в документе.
Напомним, сотрудник Google Джон Мюллер считает, что значение краулингового бюджета и необходимости его оптимизации преувеличено. По его мнению, для большинства сайтов это не нужно, а заниматься этим имеет смысл только на действительно крупных ресурсах.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.