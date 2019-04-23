Джон Мюллер об изменении роли ссылок в ранжировании Google

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер (John Mueller) рассказал о том, как поисковик использует ссылки сегодня.

Один из участников встречи задал Мюллеру вопрос на тему закрытия всех исходящих ссылок атрибутом nofollow и того, как это влияет на ранжирование этих сайтов и интернет в целом (с точки зрения ссылочного графа).

По словам Мюллера, в настоящее время это не проблема, а сайты, включая новостные, которые закрывают исходящие ссылки атрибутом nofollow, не нарушают ссылочный граф или то, как Google находит и ранжирует сайты.

Он также отметил, что при ранжировании используется много сигналов помимо ссылок.

«Что касается ссылочного графа, то мы учитываем множество разных сигналов. Так что, подобрать контент и показать его в поиске мы можем благодаря не только ссылкам».

Затем он добавил, что многие сайты испытывают проблемы с ранжированием совсем не по причине ссылок. Нередко это другие факторы, связанные с ресурсом.

Как сильно Google полагается на ссылки в ранжировании

Согласно Мюллеру, ссылки могут играть большую или меньшую роль в зависимости от таких факторов, как намерение пользователя и контекст запроса.

«Что касается веса ссылок, то он может меняться от случая к случаю. У нас нет фиксированного веса для этого фактора по всем запросам и сайтам».

Входящие/исходящие ссылки и ранжирование

Некоторые владельцы сайтов уверены, что их позиции снижаются из-за низкокачественных спамных ссылок, которые постоянно появляются. Поэтому они ежемесячно их отклоняют, но это не всегда помогает.

Причина в том, что ранжирование – это не только ссылки, но и место сайта в ссылочном графе, которое определяется не только тем, кто на него ссылается, но и тем, на кого он ссылается сам. Это две части ссылочного графа – входящие и исходящие ссылки.

«Мы смотрим на сайт в целом, чтобы увидеть, какое место он занимает в интернете [ссылочном графе], и пытаемся выяснить, где мы должны его показывать на основе того, как вы позиционируете его в сети. Но если вы выбираете не ссылаться на сайты других людей, то это ваше дело. Возможно, другие люди также не захотят ссылаться на ваш сайт», — сказал Мюллер.

Роль ссылок в ранжировании может меняться

Как говорилось выше, такие факторы, как намерение пользователя, могут влиять на то, какой вес будет присвоен ссылке в целях ранжирования – даже в конкурентных нишах.

«Поэтому, когда люди задают мне подробные вопросы по поводу ссылок, иногда я говорю им, что они слишком сильно фокусируются на них… Мы используем ссылки в своих системах, но это определённо не единственная вещь, на которой следует концентрироваться, даже если вы находитесь в конкурентной нише».

Из слов Мюллера следует, что ссылки остаются важным фактором ранжирования. Однако, если вы уделяете слишком много внимания ссылкам, то это может быть менее продуктивным подходом, чем фокусировка на контенте. Роль ссылок в ранжировании зависит от контекста, а хороший подход заключается в нахождении баланса между работой над ссылками и контентом.

Напомним, что во время той же видеовстречи для вебмастеров Джон Мюллер также рассказал о роли TF-IDF в алгоритме Google.

Отметим также, что по результатам исследования Stone Temple за 2019 год, ссылки по-прежнему важны для ранжирования в Google.


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