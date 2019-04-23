Google Ads готовит к запуску новые сигналы для Smart Bidding

Google Ads работает над добавлением новых сигналов для интеллектуального назначения ставок (Smart Bidding). Об этом свидетельствует информация в Справочном центре сервиса.

В частности, появятся три новых сигнала:

  • Рейтинг мобильных приложений
  • Конкурентоспособность цены (функция будет реализована в торговых кампаниях)
  • Сезон (этот сигнал также предназначен для торговых кампаний)

После того, как эти функции будут запущены, полный список сигналов достигнет 18.

Теоретически, расширение количества учитываемых сигналов должно сделать ставки более «умными».

Когда новые сигналы станут доступны, точно неизвестно. В Google Ads ограничились фразой «в ближайшее время», а это могут быть как недели, так и месяцы.

Напомним, что в ноябре Google Ads добавил новую стратегию интеллектуального назначения ставок – «Целевой процент полученных показов».




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