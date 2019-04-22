Джон Мюллер о роли TF-IDF в алгоритме Google
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Вопрос к Мюллеру звучал так:
«Что вы думаете о ключевых словах TF-IDF? Использует ли Google аналогичный механизм? Должны ли мы использовать эту технику, чтобы улучшить свой контент?».
Мюллер ответил следующее:
«…ключевые слова TF-IDF – это показатель, который используется в информационном поиске. Что касается попыток понять, какие слова являются релевантными на странице, то мы используем множество различных методов из поиска информации. И есть много таких метрик, появившихся за эти годы».
В целом ответ Мюллера можно расценить как намёк на то, что не стоит фокусироваться на одной старой метрике, поскольку Google также использует много других метрик.
«Моя общая рекомендация здесь – не фокусироваться на этом виде искусственных метрик, поскольку вы не можете воспроизвести эту метрику напрямую, потому что она основана на общем индексе всего контента в интернете. Так что вы не можете взять эту метрику “в работу”, потому что на самом деле её у вас нет»
Далее Джон Мюллер описал лучшую альтернативу этому подходу:
«Вместе этого я бы настоятельно рекомендовал сфокусироваться на сайте и его пользователях и убедиться, что то, что вы предоставляете, в долгосрочной перспективе будет тем, что Google будет по-прежнему признавать и использовать как нечто ценное».
Он также отметил, что TF-IDF – это очень старая метрика, а современный информационный поиск более сложный и не сводится к использованию только одного показателя. При этом фокус на пользователях – это намного лучший подход, поскольку он обеспечивает иммунитет к изменениям. Главная цель Google – предоставление самых полезных результатов поиска. Если делать упор на полезный контент, то страница с большей вероятностью будет оставаться популярной и появляться в Google.
Мюллер также упомянул, что TF-IDF используется для отсева стоп-слов (в английском языке это «and», «the», «that»). Не исключено, что это единственная область применения этого показателя в алгоритме Google.
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