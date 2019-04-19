Twitter разрешит скрывать ответы на твиты в июне

Twitter запустит новую функцию, позволяющую скрывать ответы на твиты, в июне. Об этом сообщается в блоге сервиса.

Тестирование новой функции пользователи заметили в марте. Позже в компании подтвердили, что работают над этой возможностью, а теперь заявили, что запуск не за горами.

На первых порах новая функция будет экспериментальной. Это значит, что в будущем она может подвергнуться изменениям, основанным на обратной связи от пользователей.

Цель компании – позволить пользователям скрывать ответы на их твиты, чтобы они могли поддерживать обсуждения «здоровыми».

В сообществе новость о расширении возможностей модерации комментариев к твитам вызвала противоречивую реакцию. Часть пользователей выразили обеспокоенность тем, что в сервисе появится некое подобие цензуры. При этом другие считают, что нововведение поможет усмирить интернет-троллей.