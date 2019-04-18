СМИ: Facebook работает над собственным голосовым помощником
Facebook работает над собственным голосовым помощником, призванным составить конкуренцию уже существующим решениям, таким как Assistant от Google, Alexa от Amazon и Siri от Apple. Об этом
Этот проект вышел из подразделения, которое занимается разработкой продуктов в области виртуальной и дополненной реальности. Работа над голосовым помощником ведётся с начала 2018 года.
Возглавляет проект директор по AR/VR и Facebook Assistant Ира Снайдер (Ira Snyder). По данным CNBC, эта команда уже связывалась с поставщиками в цепочке поставок умных колонок.
Как именно Facebook планирует использовать своего ассистента, пока неизвестно. Есть мнения, что компания может интегрировать его в умные колонки Portal, шлемы виртуальной реальности Oculus или же использовать его в будущих проектах.
При этом виртуального ассистента от Facebook ожидает жёсткая конкуренции. В 2018 году 67% и 30% рынка умных колонок в США занимали Amazon и Google соответственно.
Напомним, что в 2015 году Facebook запустил AI-ассистента «М» в приложении Messenger. Предполагалось, что он будет предлагать пользователям различные подсказки, но проект сильно зависел от участия человека и в прошлом году был закрыт.
В ноябре компания начала продавать устройство для видеообщения Portal, которое позволяет пользователям совершать видеозвонки, используя Facebook Messenger, а также поддерживает ряд простых команд. Для выполнения более сложных задач в нём используется голосовой помощник от Amazon – Alexa.
Слухи о том, что Facebook работает над «умной» колонкой, которая призвана составить конкуренцию Amazon Echo и Google Home, впервые появились в 2017 году.
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18.04.2019 16:15