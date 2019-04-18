СМИ: Facebook работает над собственным голосовым помощником

Facebook работает над собственным голосовым помощником, призванным составить конкуренцию уже существующим решениям, таким как Assistant от Google, Alexa от Amazon и Siri от Apple. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на свои источники.

Этот проект вышел из подразделения, которое занимается разработкой продуктов в области виртуальной и дополненной реальности. Работа над голосовым помощником ведётся с начала 2018 года.

Возглавляет проект директор по AR/VR и Facebook Assistant Ира Снайдер (Ira Snyder). По данным CNBC, эта команда уже связывалась с поставщиками в цепочке поставок умных колонок.

Как именно Facebook планирует использовать своего ассистента, пока неизвестно. Есть мнения, что компания может интегрировать его в умные колонки Portal, шлемы виртуальной реальности Oculus или же использовать его в будущих проектах.

При этом виртуального ассистента от Facebook ожидает жёсткая конкуренции. В 2018 году 67% и 30% рынка умных колонок в США занимали Amazon и Google соответственно.

Напомним, что в 2015 году Facebook запустил AI-ассистента «М» в приложении Messenger. Предполагалось, что он будет предлагать пользователям различные подсказки, но проект сильно зависел от участия человека и в прошлом году был закрыт.

В ноябре компания начала продавать устройство для видеообщения Portal, которое позволяет пользователям совершать видеозвонки, используя Facebook Messenger, а также поддерживает ряд простых команд. Для выполнения более сложных задач в нём используется голосовой помощник от Amazon – Alexa.

Слухи о том, что Facebook работает над «умной» колонкой, которая призвана составить конкуренцию Amazon Echo и Google Home, впервые появились в 2017 году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Microsoft сообщил о взломе Outlook. Компания советует сменить пароли
Facebook представил новую стратегию управления ставкамиFacebook представил новую стратегию управления ставками
Facebook «ненамеренно» сохранил email-контакты 1,5 млн пользователейFacebook «ненамеренно» сохранил email-контакты 1,5 млн пользователей
Google запустит дешевое и быстрое «холодное» облако. Что это такое и зачем нужноGoogle запустит дешевое и быстрое «холодное» облако. Что это такое и зачем нужно
Google решил проблему с деиндексацией страницGoogle решил проблему с деиндексацией страниц
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook «ненамеренно» сохранил email-контакты 1,5 млн пользователейFacebook «ненамеренно» сохранил email-контакты 1,5 млн пользователей
«Боги Кремниевой долины, вы сломали демократию»: британская журналистка - о том, как Facebook повлиял на Brexit
Facebook представил новую стратегию управления ставкамиFacebook представил новую стратегию управления ставками
Facebook тестирует объединение обычных постов с «историями» в лентеFacebook тестирует объединение обычных постов с «историями» в ленте
Цукерберга попросили уйти с поста главы совета директоров FacebookЦукерберга попросили уйти с поста главы совета директоров Facebook
Facebook вводит новые меры для борьбы с проблемным контентомFacebook вводит новые меры для борьбы с проблемным контентом
В сети нашли данные 540 млн пользователей Facebook. Информация была в открытом доступе
Facebook объяснит, почему в ленте отображается тот или иной контентFacebook объяснит, почему в ленте отображается тот или иной контент
Facebook ужесточит правила онлайн трансляций после теракта в Новой ЗеландииFacebook ужесточит правила онлайн трансляций после теракта в Новой Зеландии
Facebook ужесточит политическую рекламу перед выборами в ЕвропарламентFacebook ужесточит политическую рекламу перед выборами в Европарламент
Последние новости
Подгружаем последние новости