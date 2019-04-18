Google решил проблему с индексацией новостного контента

Google объявил, что устранил проблему с индексацией контента отдельных издателей Google News. На данный момент никаких задержек возникать не должно.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Twitter:

«Индексация новостного контента восстановлена. Новый контент должен индексироваться как обычно. Большая часть содержимого, пропущенного во время сбоя, была переиндексирована, а оставшаяся часть будет переиндексирована на следующий день или около того. Приносим извинения за неудобства, и мы ценим ваше терпение».

Indexing of news content has now been resolved. New content should be indexed as normal. Much of the content missed during the issue has been reindexed and the remaining will be reindexed in the next day or so. Our apologies for inconvenience, and we appreciate your patience.

Google SearchLiaison (@searchliaison) April 17, 2019

Напомним, что Google предупредил о сбое в индексации новостного контента вчера. По оценкам компании, он затронул ограниченное количество издателей.


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