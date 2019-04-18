Facebook «ненамеренно» сохранил email-контакты 1,5 млн пользователей

Business Insider сообщил, что начиная с марта 2016 года Facebook «неумышленно» сохранил email-контакты 1,5 млн новых пользователей соцсети без их на то разрешения.

Это стало известно после того, как исследователь безопасности под ником e-suchi заметил, что при регистрации новых аккаунтов Facebook просил некоторых пользователей ввести пароль электронной почты для подтверждения их личности. Business Insider затем выяснил, что если пользователь вводил пароль, то появлялось сообщение о том, что Facebook «импортирует» его контакты. При этом разрешения на это не запрашивалось.

Представитель Facebook в комментарии изданию заявил, что в результате на серверы компании были загружены email-контакты 1,5 млн пользователей, но это было сделано «ненамеренно».

«Мы обнаружили, что в некоторых случаях, когда пользователи создавали аккаунт, их email-контакты были ненамеренно загружены на Facebook. По нашим оценкам, таким образом были сохранены контакты около 1,5 млн человек. Эти контакты никому не передавались и сейчас мы удаляем их».

В настоящее время соцсеть связывается с теми людьми, контакты которых были сохранены, чтобы проинформировать их об этом инциденте.

Напомним, что несмотря на работу компании в направлении усиления защиты конфиденциальности, ранее в этом месяце данные миллионов пользователей Facebook снова оказались в открытом доступе.




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