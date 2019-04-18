«Боги Кремниевой долины, вы сломали демократию»: британская журналистка - о том, как Facebook повлиял на Brexit

Журналистка The Guardian Кэрол Кадвалладр, которая расследовала дело о Cambridge Analytica и данными пользователей Facebook, и является лауреатом Пулитцеровской премии, выступила на TED 2019 в Ванкувере 15 апреля. Ее лекция посвящена вреду, который технологии могут наносить демократическим процессам и свободному выбору в современном обществе, пишут AIN.UA

Через день после Брескита Кэрол вернулась домой в Южный Уэльс, чтобы расследовать, почему так много британцев проголосовали за то, чтобы выйти из Евросоюза . Она опросила жителей традиционно «левого» с политической точки зрения городка Эббу Уэйл, недавно обновленный благодаря инвестициям из ЕС , почему они голосовали за выход. Горожане говорили о том, что хотят вернуть себе контроль (это слоган кампании Vote Leave) и что их достали иммигранты и беженцы.

Кадвалладр была поражена. «Гуляя по городу, я не видела ни иммигрантов, ни беженцев. Я встретила только польскую женщину, по ее же словам - единственную иностранку в городе. Когда я проверила цифры, оказалось, что в Эббу Уэйл - одни из самых низких показателей иммиграции в стране. И я не могла понять, откуда же люди берут эту информацию», - рассказывает она.

Одна из ее читательниц из этого региона связалась с ней и рассказала, что видела на Facebook жуткие вещи об иммиграции, особенно - про Турцию. С этим фейком журналистка была знакома: якобы Турция хочет присоединиться к ЕС , чтобы все ее население из 76 млн немедленно расселилось по странам-участницам.

Она говорит, что пыталась найти следы такого контента на Facebook: «Не существует архива рекламы, которую показывают людям, того контента, который впихивают в их ленты новостей. Ни следа. Целый референдум прошел «в темноте», поскольку на самом деле он проходил на Facebook. А Марк Цукерберг несколько раз отказывался от требований британского парламента приехать и ответить на вопросы о рекламных кампаниях и данных, которые в них использовались.

«Что обнаружила я и некоторые другие журналисты: многочисленные преступления имели место во время референдума и все они происходили на Facebook», - говорит Кадвалладр. Количество денег, которые можно тратить на выборы, ограничено британским законодательством, чтобы избежать «покупки голосов». Оказалось, что кампания Vote Leave потратила на кампанию онлайн-дизинформации около 750 000 фунтов стерлингов.

«Это был величайший подкуп выборов в Британии за последние сотни лет, во время голосования, которое случается раз в поколение и решение по которому зависело всего от 1% электората», - говорит журналистка.

Она провела сложное и тщательное расследование рекламных кампаний, используемых во время референдума. Месяцы ушли на то, чтобы выйти на бывшего сотрудника Cambridge Analytica Кристофера Уайли, она выяснила, что компания профилировала людей по их политическим взглядам, чтобы понять их личные страхи и лучше таргетировать рекламу на Facebook, и этим она занималась на основании данных 87 млн пользователей, полученных от Facebook нелегально.

Несмотря на юридические угрозы как от Cambridge Analytica, так и от Facebook, журналистка и ее коллеги вынесли свои находки на публику, напечатав расследование в Observer.

«Facebook, вы перешли черту в этой истории. И сейчас, отказываясь давать нам ответы, вы тоже переходите черту. И поэтому я здесь. Чтобы обратиться к вам напрямую. К богам Кремниевой долины. Марк Цукерберг и Шерил Сэндберг. Ларри Пейдж и Сергей Брин, и Джек Дорси, ваши сотрудники и ваши инвесторы… Вот что случается с западной демократией, когда столетие выборного законодательства ломается современными технологиями. Брексит показал, что либеральная демократия сломана и сломали ее именно вы», - сказала она.

Журналистка предложила технологическим компаниям выбор. «Это не про левых и правых, оставаться в ЕС или уходить, поддерживать Трампа или нет. Это о том, возможно ли в принципе хоть еще раз провести свободное и честное голосование. И я не думаю, что это так. Вот мой вопрос к вам: вы этого хотели? Вы хотели войти в историю именно так? Как прислужники авторитаризма, поднимающего голову по всему миру? Вы поставили себе целью объединять людей и ваши же технологии сейчас разобщают их», - сказала она.

Остальных журналистка призвала сражаться за свои права и не давать технологическим компаниям настолько неограниченную власть. «Это мы должны вернуть контроль», - сказала она.