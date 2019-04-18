Twitter начал самостоятельно удалять оскорбительный контент
Twitter вводит новую политику модерации, в соответствии с которой будет самостоятельно удалять посты с оскорбительным содержанием, не дожидаясь поступления жалоб от пользователей.
Как сообщается в блоге Twitter, теперь сервис может самостоятельно идентифицировать 38% оскорбительных твитов. Для сравнения, в прошлом году, до изменения политики модерации, этот показатель был равен нулю.
Новая политика привела к тому, что пользователи стали получать на 16% меньше оскорбительных комментариев от пользователей, на чьи аккаунты они не подписаны.
Кроме того, новая возможность пожаловаться на неподобающий контент прямо в приложении обеспечивает быстрое реагирование службы модерации, обработка запросов ускорилась на 60%.
Напомним, в начале марта Twitter начал тестирование новой функции, которая дает пользователям сервиса возможность скрывать нежелательные комментарии к опубликованным твитам.
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