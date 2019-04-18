Twitter начал самостоятельно удалять оскорбительный контент

Twitter вводит новую политику модерации, в соответствии с которой будет самостоятельно удалять посты с оскорбительным содержанием, не дожидаясь поступления жалоб от пользователей.

Как сообщается в блоге Twitter , теперь сервис может самостоятельно идентифицировать 38% оскорбительных твитов. Для сравнения, в прошлом году, до изменения политики модерации, этот показатель был равен нулю.

Новая политика привела к тому, что пользователи стали получать на 16% меньше оскорбительных комментариев от пользователей, на чьи аккаунты они не подписаны.

Кроме того, новая возможность пожаловаться на неподобающий контент прямо в приложении обеспечивает быстрое реагирование службы модерации, обработка запросов ускорилась на 60%.