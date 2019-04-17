Google тестирует новую кнопку для обновления результатов поиска
Англоязычные пользователи
Выглядит это так:
Google уже тестировал подобную функцию летом 2018 года. На тот момент оформление было немного другим:
При первичном тестировании эта функция срабатывала, когда пользователь какое-то время не взаимодействовал с результатами поиска, а потом возвращался к ним. В результате у него была возможность просмотреть те результаты, которые появились за это время.
Напомним, что в марте Google тестировал новое оформление меню поиска — с иконками возле поисковых фильтров. В том же месяце Google экспериментировал с чёрными текстом в ярлыках для рекламных объявлений.
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17.04.2019 04:33