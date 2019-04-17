Facebook тестирует объединение обычных постов с «историями» в ленте

Facebook тестирует обновлённую версию новостной ленты, в которой содержатся «гибриды» обычных постов и «историй», представленные в виде карусели.

Исследователь приложений Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong), заметившая новый тест, поделилась GIF-ками нового интерфейса в Twitter:

Facebook is testing to turn News Feed into Story Feed pic.twitter.com/83H7VWcgmD

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 15, 2019

Вонг также отметила, что в новом UI, при просмотре карусели из постов и «историй», также показываются рекламные посты. Вероятно, одной из целей этого теста как раз и является добавление новых мест размещения для рекламы.

«Акции Facebook упали на 20%, когда компания заявила, что пользователи быстрее переходят на Stories, чем рекламодатели. А карусель, представляющая собой гибрид записей и “историй” позволит Facebook прикрепить in-feed объявления к Stories», — отметил Джош Констайн (Josh Constine) из TechCrunch.

В Facebook подтвердили проведение тестирования, но при этом отметили, что разработка новой функциональности пока находится на очень ранней стадии.


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