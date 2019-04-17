Facebook тестирует объединение обычных постов с «историями» в ленте

Вонг также отметила, что в новом UI, при просмотре карусели из постов и «историй», также показываются рекламные посты. Вероятно, одной из целей этого теста как раз и является добавление новых мест размещения для рекламы.
«Акции Facebook упали на 20%, когда компания заявила, что пользователи быстрее переходят на Stories, чем рекламодатели. А карусель, представляющая собой гибрид записей и “историй” позволит Facebook прикрепить in-feed объявления к Stories», — отметилДжош Констайн (Josh Constine) из TechCrunch.
В Facebookподтвердили проведение тестирования, но при этом отметили, что разработка новой функциональности пока находится на очень ранней стадии.
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