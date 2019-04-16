Google: кавычки не спасут от дублированного контента

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос в Reddit касательно текста, взятого в кавычки, как способа избежать появления дублированного контента.

По его словам, поисковик сканирует этот текст точно так же, как и любой другой.

Когда Google видит кавычки, то не отбрасывает заключенный в них текст, хотя и понимает, что он взят из другого источника.

При этом сайт не получит никаких преимуществ в выдаче, если в тексте используется большое количество цитат, взятых с другого ресурса.

«Google не обрабатывает “кавычки” и любые другие элементы каким-то специальным образом, когда речь идёт о цитировании других страниц. Важно понимать, что всё, что вы публикуете, должно иметь свою уникальную ценность. Если это всего лишь обновление чужого контента (цитирование его) без добавленной ценности, то это не оставляет хорошего впечатления – ну у пользователей, ни у Google», — написал Мюллер.

Как известно, Google не нравится дублированный контент, но санкции за него пока не предусмотрены. Однако такой контент занимает более низкие позиции в выдаче, чем уникальное содержимое, поскольку он обесценивается поисковой системой.

Google присваивает больший вес исходному контенту, а при публикации того же контента на других ресурсах вес будет меньшим.

Чтобы избежать обесценивания такого контента, следует подумать, что к нему можно добавить, чтобы сделать его более полезным для пользователей. Цитаты они могут прочитать и сами.

Так, например, цитате можно противопоставить контраргумент. Цитаты также можно использовать, чтобы обосновать ту точку зрения, которая транслируется в статье. А если также снабдить материал дополнительной информацией по теме, то это сделает его ещё более полезным для пользователей и заслуживающим более высоких позиций с точки зрения Google.

Напомним, ранее стало известно, что поисковик может определять дублированный контент ещё до сканирования. В Google также разъяснили, что понимается под «почти дублированным контентом».


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