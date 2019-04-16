Баг с индексацией страниц в Google привёл к сбоям в работе Search Console

Баг, который привёл к выпадению страниц из индекса Google , вызвал проблемы в работе Search Console. В частности, он повлиял на отчёты об индексации и статусе расширенных результатов, а также на инструмент проверки URL. Об этом сообщила команда Google Webmasters в Twitter .

Search Console is still recovering from the indexing issue we reported on last week. As a result, index coverage and enhancement reports were not updated recently & URL Inspector might not reflect live status, at the moment. — Google Webmasters (@googlewmc) April 15, 2019

Из-за бага в отчётах об индексации наблюдаются сильные провалы в количестве проиндексированных страниц, эти отчёты в последнее время не обновлялись, а инструмент проверки URL не отображает актуальный статус страниц.

Как сообщалось ранее, в основном поиске этот баг уже устранён, а для восстановления полноценной работы Search Console и устранения последствий ошибки нужно больше времени.

Google проинформирует, когда эти вопросы будут решены, а пока для проверки статуса URL в поисковом индексе вебмастерам предлагается использовать команду «site:».

In the case of a site-specific issue, you can report into our forum. You can also use the URL Inspector tool to resubmit, but be aware the status report might not be correct until that issue is resolved https://t.co/2d36OARdZ5 — Google Webmasters (@googlewmc) April 15, 2019

Напомним, что баг, вызвавший деиндексацию страниц в Google , был обнаружен на прошлой неделе. Над его устранением в основном поиске инженеры компании работали 6 дней.