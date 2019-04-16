Баг с индексацией страниц в Google привёл к сбоям в работе Search Console

Баг, который привёл к выпадению страниц из индекса Google, вызвал проблемы в работе Search Console. В частности, он повлиял на отчёты об индексации и статусе расширенных результатов, а также на инструмент проверки URL. Об этом сообщила команда Google Webmasters в Twitter.

Search Console is still recovering from the indexing issue we reported on last week. As a result, index coverage and enhancement reports were not updated recently & URL Inspector might not reflect live status, at the moment.

Google Webmasters (@googlewmc) April 15, 2019

Из-за бага в отчётах об индексации наблюдаются сильные провалы в количестве проиндексированных страниц, эти отчёты в последнее время не обновлялись, а инструмент проверки URL не отображает актуальный статус страниц.

Как сообщалось ранее, в основном поиске этот баг уже устранён, а для восстановления полноценной работы Search Console и устранения последствий ошибки нужно больше времени.

Google проинформирует, когда эти вопросы будут решены, а пока для проверки статуса URL в поисковом индексе вебмастерам предлагается использовать команду «site:».

In the case of a site-specific issue, you can report into our forum. You can also use the URL Inspector tool to resubmit, but be aware the status report might not be correct until that issue is resolved https://t.co/2d36OARdZ5

Google Webmasters (@googlewmc) April 15, 2019

Напомним, что баг, вызвавший деиндексацию страниц в Google, был обнаружен на прошлой неделе. Над его устранением в основном поиске инженеры компании работали 6 дней.

По данным Moz, эта ошибка затронула около 4% всех проиндексированных Google страниц.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Клиника Eurolab удалила или скрыла свою страницу в ФейсбукеКлиника Eurolab удалила или скрыла свою страницу в Фейсбуке
Google запускает возможность фильтрации информации по дате в окне поискаGoogle запускает возможность фильтрации информации по дате в окне поиска
Закон об изоляции роSSийского интернета прошел второе чтение в Госдуме фюрера РФЗакон об изоляции роSSийского интернета прошел второе чтение в Госдуме фюрера РФ
Google запустит дешевое и быстрое «холодное» облако. Что это такое и зачем нужноGoogle запустит дешевое и быстрое «холодное» облако. Что это такое и зачем нужно
Google решил проблему с деиндексацией страницGoogle решил проблему с деиндексацией страниц
Блок рекламы


Похожие новости
Google прокомментировал старые даты в кешеGoogle прокомментировал старые даты в кеше
В Google Docs можно будет напрямую редактировать файлы Microsoft OfficeВ Google Docs можно будет напрямую редактировать файлы Microsoft Office
Google решил проблему с деиндексацией страницGoogle решил проблему с деиндексацией страниц
Google запустит дешевое и быстрое «холодное» облако. Что это такое и зачем нужноGoogle запустит дешевое и быстрое «холодное» облако. Что это такое и зачем нужно
Google запустил новый сервис Currents на базе закрытого Google+Google запустил новый сервис Currents на базе закрытого Google+
Google запускает возможность фильтрации информации по дате в окне поискаGoogle запускает возможность фильтрации информации по дате в окне поиска
Google: Частое сканирование не способствует улучшению позиций сайтаGoogle: Частое сканирование не способствует улучшению позиций сайта
Google тестирует добавление в Search Console данных по ленте DiscoverGoogle тестирует добавление в Search Console данных по ленте Discover
Клиника Eurolab удалила или скрыла свою страницу в ФейсбукеКлиника Eurolab удалила или скрыла свою страницу в Фейсбуке
В Google Search Console появились данные об эффективности Android-приложенийВ Google Search Console появились данные об эффективности Android-приложений
Последние новости
Подгружаем последние новости