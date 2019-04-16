Цукерберга попросили уйти с поста главы совета директоров Facebook

Некоторые из акционеров компании Facebook Inc. выступили против Марка Цукерберга в должности главы совета директоров в пользу независимого человека. В первую очередь это связано с падением оценочной стоимости Facebook после громкого скандала с утечками пользовательской информации.

Акционеры разместили официальное заявление на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам

США, которое будет рассмотрено на ежегодном собрании акционеров 30 мая.

Акционеры считают, что совет директоров во главе с Цукербергом, не предприняли никаких действий для защиты стоимости акций компании. Также по мнению заявителей в компании присутствует дискриминация по отношению к некоторым обладателям акций в виде неравномерного права голоса. Например, Цукерберг с 51% всех голосов имеет весомый вклад в принятии решений.

Напомним, после скандала с утечкой конфиденциальных данных пользователей с июля 2018 года стоимость акций Facebook упала на 40%.