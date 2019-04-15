Google прокомментировал старые даты в кеше

В конце прошлой недели западные вебмастера начали массово жаловаться на то, что даты сохранённых копий страниц в поиске Google сильно устаревшие. Так, для некоторых ресурсов кеш не обновлялся с конца марта.

У Searchengines.ru главная страница в последний раз обновлялась в кеше 31 марта:

В ответ на вопросы вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер в очередной раз напомнил , что даты в кеше не имеют большого значения.

Ранее он уже советовал SEO-специалистам игнорировать эти данные, поскольку они не являются индикатором чего-либо и не говорят о скорости сканирования сайта или его качестве.