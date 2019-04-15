Google прокомментировал старые даты в кеше

В конце прошлой недели западные вебмастера начали массово жаловаться на то, что даты сохранённых копий страниц в поиске Google сильно устаревшие. Так, для некоторых ресурсов кеш не обновлялся с конца марта.

У Searchengines.ru главная страница в последний раз обновлялась в кеше 31 марта:

В ответ на вопросы вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер в очередной раз напомнил, что даты в кеше не имеют большого значения.

Ранее он уже советовал SEO-специалистам игнорировать эти данные, поскольку они не являются индикатором чего-либо и не говорят о скорости сканирования сайта или его качестве.

Обычно дата сохранённой копии страницы указывает на дату её последнего сканирования. Однако в данном случае очевидно, что в работе кеша произошёл сбой. Стоит отметить, что такие сбои случались и раньше, поэтому волноваться об этом на данный момент не стоит, считают эксперты.


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