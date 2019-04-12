Google решил проблему с деиндексацией страниц

Как сообщалось ранее, начиная с 4 апреля, из-за технического сбоя на стороне Google часть ранее проиндексированных страниц выпала из поискового индекса. Спустя три дня поисковик заявил, что решил эту проблему, однако на следующий день выяснилось, что работа продолжается. Теперь этот сбой полностью устранён.
Что именно вызвало эту проблему и какая часть поискового индекса от неё пострадала, в Google не уточнили.
По данным Moz, последний сбой затронул около 4% проиндексированных Google страниц.
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