Google решил проблему с деиндексацией страниц

Сотрудник Google Дэнни Салливан сообщил в Twitter, что проблема с деиндексацией страниц, выявленная на прошлой неделе, полностью решена. Инженеры работали над этим вопросом 6 дней.

The indexing issue has now been fully resolved. We apologize for the inconvenience. We appreciate your patience as we restored normal operation.

Google SearchLiaison (@searchliaison) April 11, 2019

Как сообщалось ранее, начиная с 4 апреля, из-за технического сбоя на стороне Google часть ранее проиндексированных страниц выпала из поискового индекса. Спустя три дня поисковик заявил, что решил эту проблему, однако на следующий день выяснилось, что работа продолжается. Теперь этот сбой полностью устранён.

Что именно вызвало эту проблему и какая часть поискового индекса от неё пострадала, в Google не уточнили.

По данным Moz, последний сбой затронул около 4% проиндексированных Google страниц.


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