Google запустит дешевое и быстрое «холодное» облако. Что это такое и зачем нужно

На конференции Cloud Next, посвященной облаку Google Cloud, компания Google анонсировала новый класс «холодного» хранения данных. Это возможность дешево хранить в облаке информацию, к которой не нужен мгновенный доступ. Цены будут начинаться от $0,0012/ГБ за месяц, что примерно равно $1,23/1 ТБ. , пишут AIN.UA

Не встиг Амазон запустити Glacier Deep Archive з ціною $1/Тб/місяць як Ґуґл вже анонсує свій варіант «холодного» сховища за $1.23/Тб/місяць та майже миттєвим доступом (у Амазона — 12 годин, щоб дістати назад). ДрібноМ’які, ваш вихід. — Oleg Bozhenko (@MrGALL) April 11, 2019

Сервис заработает до конца этого года. Его целевая аудитория — разработчики и бизнес-пользователи, которые смогут отказаться от физических архивов в пользу дешевых и надежных облачных решений. Сейчас у Google уже работают аналогичные решения: в Google Cloud есть классы Nearline и Coldline. Но они дороже для использования (цены начинаются от $0,010 и $0,007 за ГБ).

В чем разница между «холодными» и «горячими» хранилищами

«Горячие» облака работают на SSD и гибридных дисках и обеспечивают максимально быстрый доступ к информации. Они дороже в использовании. «Холодные» облака — решения более экономичные и медленные. В них хранят информацию, которая не требуется для мгновенного ознакомления. После оформления запроса, данные могут выгружаться несколько от нескольких минут до десятков часов.

А если говорить буквально, разница в температуре внутри дата-центров — чем быстрее облако, тем больше тепла выделяет оборудование.

Есть ли «холодные» облака на рынке

Главный конкурент Google на этом поле — Amazon со своим сервисом AWS S3 Glacier. Однако при использовании Glacier, пользователям нужно ждать извлечения данных до нескольких часов. В Google добились того, чтобы задержка была куда менее значительной — речь идет о почти мгновенном доступе к информации, но точные спецификации нового класса не раскрыты.

Логотип Amazon S3 Glacier

При этом, услуга Google будет дешевле: AWS S3 Glacier обойдется в $0,004/ГБ. Конкурирует по стоимости лишь AWS Glacier Deep Archive за $0,00099/ГБ, но у него куда более долгий срок извлечения информации.

Google также обещает, что доступ к новому классу хранения данных можно будет получить по существующим API, компания гарантирует надежное хранение информации в нескольких локациях. Чтобы сбалансировать низкую цену и лучшие возможности, в Google сделали упор на длительность контрактов. Каким будет минимальный срок подписки — пока неизвестно. Для существующих Nearline и Coldline это 90 дней.

Это можно использовать вместо обычных облаков?

Короткий ответ — да.

Но придется разобраться в нюансах. Если для сервиса от Google пока нет инструкций, то Amazon S3 Glacier уже используют для личных нужд.

Чтобы получить доступ к этому дешевому, но медленному облаку, нужно зарегистрировать аккаунт на AWS и провести ряд манипуляций вроде создания криптографического ключа и установки сторонних клиентов.

Детально последовательность действий описало издание Lifehacker (на английском языке). Как пишут авторы, самое очевидное применение сервиса для личных нужд — хранение компьютерных бекапов, за размещение которых специализированные сервисы потребуют гораздо большую сумму.