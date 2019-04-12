Google запустит дешевое и быстрое «холодное» облако. Что это такое и зачем нужно

На конференции Cloud Next, посвященной облаку Google Cloud, компания Google анонсировала новый класс «холодного» хранения данных. Это возможность дешево хранить в облаке информацию, к которой не нужен мгновенный доступ. Цены будут начинаться от $0,0012/ГБ за месяц, что примерно равно $1,23/1 ТБ. , пишут AIN.UA

Не встиг Амазон запустити Glacier Deep Archive з ціною $1/Тб/місяць як Ґуґл вже анонсує свій варіант «холодного» сховища за $1.23/Тб/місяць та майже миттєвим доступом (у Амазона — 12 годин, щоб дістати назад). ДрібноМ’які, ваш вихід.

— Oleg Bozhenko (@MrGALL) April 11, 2019

Сервис заработает до конца этого года. Его целевая аудитория — разработчики и бизнес-пользователи, которые смогут отказаться от физических архивов в пользу дешевых и надежных облачных решений. Сейчас у Google уже работают аналогичные решения: в Google Cloud есть классы Nearline и Coldline. Но они дороже для использования (цены начинаются от $0,010 и $0,007 за ГБ).

В чем разница между «холодными» и «горячими» хранилищами

«Горячие» облака работают на SSD и гибридных дисках и обеспечивают максимально быстрый доступ к информации. Они дороже в использовании. «Холодные» облака — решения более экономичные и медленные. В них хранят информацию, которая не требуется для мгновенного ознакомления. После оформления запроса, данные могут выгружаться несколько от нескольких минут до десятков часов.

А если говорить буквально, разница в температуре внутри дата-центров — чем быстрее облако, тем больше тепла выделяет оборудование.

Есть ли «холодные» облака на рынке

Главный конкурент Google на этом поле — Amazon со своим сервисом AWS S3 Glacier. Однако при использовании Glacier, пользователям нужно ждать извлечения данных до нескольких часов. В Google добились того, чтобы задержка была куда менее значительной — речь идет о почти мгновенном доступе к информации, но точные спецификации нового класса не раскрыты.

Google запустит дешевое и быстрое «холодное» облако. Что это такое и зачем нужно

Логотип Amazon S3 Glacier

При этом, услуга Google будет дешевле: AWS S3 Glacier обойдется в $0,004/ГБ. Конкурирует по стоимости лишь AWS Glacier Deep Archive за $0,00099/ГБ, но у него куда более долгий срок извлечения информации.

Google также обещает, что доступ к новому классу хранения данных можно будет получить по существующим API, компания гарантирует надежное хранение информации в нескольких локациях. Чтобы сбалансировать низкую цену и лучшие возможности, в Google сделали упор на длительность контрактов. Каким будет минимальный срок подписки — пока неизвестно. Для существующих Nearline и Coldline это 90 дней.

Это можно использовать вместо обычных облаков?

Короткий ответ — да.

Но придется разобраться в нюансах. Если для сервиса от Google пока нет инструкций, то Amazon S3 Glacier уже используют для личных нужд.

Чтобы получить доступ к этому дешевому, но медленному облаку, нужно зарегистрировать аккаунт на AWS и провести ряд манипуляций вроде создания криптографического ключа и установки сторонних клиентов.

Детально последовательность действий описало издание Lifehacker (на английском языке). Как пишут авторы, самое очевидное применение сервиса для личных нужд — хранение компьютерных бекапов, за размещение которых специализированные сервисы потребуют гораздо большую сумму.


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Клиника Eurolab удалила или скрыла свою страницу в ФейсбукеКлиника Eurolab удалила или скрыла свою страницу в Фейсбуке
Кандидат в президенты Анатолий Гриценко подал в суд на Google
В Эстонии начались крупнейшие в мире учения по кибербезопасностиВ Эстонии начались крупнейшие в мире учения по кибербезопасности
Google распустил совет по этике ИИ через 10 дней после созданияGoogle распустил совет по этике ИИ через 10 дней после создания
«Укрпошта» запустила портал с API для разработчиков: чем это полезно«Укрпошта» запустила портал с API для разработчиков: чем это полезно
Блок рекламы


Похожие новости
Google решил проблему с деиндексацией страницGoogle решил проблему с деиндексацией страниц
Google запустил новый сервис Currents на базе закрытого Google+Google запустил новый сервис Currents на базе закрытого Google+
Google запускает возможность фильтрации информации по дате в окне поискаGoogle запускает возможность фильтрации информации по дате в окне поиска
Google: Частое сканирование не способствует улучшению позиций сайтаGoogle: Частое сканирование не способствует улучшению позиций сайта
Google тестирует добавление в Search Console данных по ленте DiscoverGoogle тестирует добавление в Search Console данных по ленте Discover
В Google Search Console появились данные об эффективности Android-приложенийВ Google Search Console появились данные об эффективности Android-приложений
В результате технического сбоя часть страниц не попала в индекс GoogleВ результате технического сбоя часть страниц не попала в индекс Google
Кандидат в президенты Анатолий Гриценко подал в суд на Google
Google распустил совет по этике ИИ через 10 дней после созданияGoogle распустил совет по этике ИИ через 10 дней после создания
Google снова тестирует новый дизайн для превью в поиске по картинкамGoogle снова тестирует новый дизайн для превью в поиске по картинкам
Последние новости
Подгружаем последние новости