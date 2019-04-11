Google запускает возможность фильтрации информации по дате в окне поиска

Google начал тестировать новые операторы before:/after: для фильтрации результатов поиска за определенный промежуток времени.

For many searches, surfacing fresh information often ensures the best relevancy. However, sometimes people want to find older yet also relevant information. Our tools have long made this possible. Now we’re testing new before: and after: commands to make this even easier…. — Google SearchLiaison (@searchliaison) April 9, 2019

Нововведение призвано облегчить пользователю поиск релевантной информации, появившейся до или после указанных дат, которые теперь можно задавать прямо в окне поиска:

[avengers endgame before: 2019]

[avengers endgame after: 2019-04-01]

[avengers endgame after: 2019-03-01 before: 2019-03-05]

Возможность фильтровать информацию по дате присутствовала в Google и раньше. С 2009 года поиск предоставляет такую возможность при помощи меню «Инструменты», где можно ограничить результаты поиска последним часом, сутками, неделей, месяцем или годом.

Since 2009, Google’s offered the ability to filter results by date. Using the Tools menu, users can restrict results to the past hour, 24 hours, week, month, year and on desktop, a custom date range. Our new commands in testing allow this filtering right within the search box…. pic.twitter.com/UeCPpR1LAM — Google SearchLiaison (@searchliaison) April 9, 2019

Напомним, Google может показывать в результатах поиска как дату публикации контента, так и дату его последнего изменения. Выбор зависит от того, какой из этих вариантов наиболее релевантен с точки зрения актуальности контента для пользователя.