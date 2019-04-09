Google тестирует добавление в Search Console данных по ленте Discover

Google начал сбор данных об эффективности сайта в ленте Discover для последующего их отображения в Search Console. 

Как сообщил ирландский вебмастер Эоган О’Салливан (Eoghan O’Sullivan), в его аккаунте уже появилось сообщение о том, что сервис начал собирать данные по сайту в Discover:

Looks like Google Search Console is collecting data from that Google Discover feed thingy. I got an annotation in my GSC Performance report?. Personalisation in Google again ? @glenngabe @rustybrick, you might be interested ? pic.twitter.com/OEj4cN64CT

— Eoghan O'Sullivan (@EoghanOSullivan) April 8, 2019

Напомним, в середине февраля некоторые западные вебмастера получили оповещение в Консоли вебмастера о том, что в скором времени владельцам сайтов могут стать доступны такие данные, как клики, показы, CTR и самые эффективные страницы в ленте Discover.

Известный западный SEO-эксперт Гленн Гейб (Glenn Gabe) считает добавление статистики по ленте Discover важным изменением:

«Discover используют более 800 млн человек, так что получение отчетности по этому каналу в GSC было бы очень желательным. При этом стоит отметить, что Google не всегда запускает те функции, которые тестирует. Как он поступит в данном случае, сказать сложно. Я надеюсь, что он это сделает».

Напомним, что лента рекомендаций Google Discover была запущена в октябре 2018 года. Этот раздел расположен на главной странице Google для мобильных. В нем содержатся новости, изображения, видео, тексты, прогнозы погоды и результаты матчей. Лента подбирает контент в зависимости от интересов пользователей и их истории поиска.

Отметим также, что лента Google Feed получила новое название  Discover в рамках обновлений, приуроченных к 20-летию поисковика.


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