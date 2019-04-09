Twitter сокращает число ежедневных подписок до 400

В рамках проводимой политики борьбы со спамом, команда Twitter приняла решение о сокращении количества аккаунтов, на которые пользователь может подписываться в день — с 1000 до 400.

Предполагается, что новые ограничения будут способствовать предотвращению быстрого развертывания спамерских сетей, исключив возможность быстрой подписки, а затем отписки новых фоловеров «в массовой, агрессивной или неизбирательной манере».

Follow, unfollow, follow, unfollow. Who does that? Spammers. So we’re changing the number of accounts you can follow each day from 1,000 to 400. Don’t worry, you’ll be just fine. — Twitter Safety (@TwitterSafety) April 8, 2019

Это также должно существенно ограничить деятельность компаний, предлагающих инструменты для автоматического массового фолловинга.

В комментариях к этой записи о введении новых лимитов, многие пользователи сервиса выразили недовольство тем, что 400 — это гораздо больше, чем требуется обычному пользователю Twitter , и вполне достаточно ограничить число ежедневных подписок, например, 20-ю.

Представитель Twitter Йоэль Ротт (Yoel Roth) пояснил, что это число выбрано не случайно, а с учетом потребностей корпоративных клиентов Twitter при проведении рекламных кампаний на законных основаниях:

«Мы рассмотрели различные пороговые значения для ежедневных подписок и выбрали 400 в качестве разумного предела, который остановит распространение спама, не затрагивая при этом интересов законных пользователей».