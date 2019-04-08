В результате технического сбоя часть страниц не попала в индекс Google

В конце прошлой недели западные оптимизаторы и вебмастера отметили проблемы с индексацией страниц в Google, которые были видны в Google Search Console. 

По словам представителя Google Джона Мюллера, это явилось следствием технического сбоя на стороне Google. На данный момент проблема устранена и все затронутые URL должны быть обработаны поисковым роботом, а сайты не испытывать никаких сложностей с индексацией.

Hi @johnmu, we're seeing same issue on a wide range of sites. Sometimes the affected url is marked as indexed in GSC, sometimes not. When we request reindexing, it soon appears back in the SERPs. Are you aware of some kind of bug or glitch? Thanks!https://t.co/yf6sDWOSqc

— Juan Gonz?lez Villa (@seostratega) April 5, 2019

Напомним, в начале апреля Джон Мюллер ответил на вопрос, почему Google показывает не все ссылки на сайт в соответствующем отчете в Search Console.


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