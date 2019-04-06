Кандидат в президенты Анатолий Гриценко подал в суд на Google

Кандидат на пост президента Украины Анатолий Гриценко подал в суд на ООО «Гугл». Об этом речь идет в решении суда Подольского района Киева, сообщает Лига.net, пишут AIN.UA

В исковом заявлении говорится о том, что 20 марта 2019 года в поисковой системе Google распространялся материал, занимавший первую позицию выдачи. Этот материал якобы содержал недостоверную информацию о кандидате в президенты. Также он распространялся с пометкой «Реклама». Это свидетельствует о том, что он «занимал первую позицию в связи с оплатой места в поисковой системе Google», говорится в заявлении.

По мнению истца, который обратился в суд через уполномоченного представителя в Центральной избирательной комиссии, компания Google совершила противоправные действия, поскольку вывела эту информацию на первое место в поисковой выдаче.

В документе скрыты данные, о каком сайте идет речь, однако есть цитата с «Данный сайт сделан с целью пролить свет на коррупционные деяния ОСОБА_1 и уберечь Украину от лап мошенника». Такую цитату на главной содержит сайт grytsenko.net, чья заглавная страница содержит, к примеру, фото данного кандидата в президенты, прифотошопленное к пауку-птицееду, а также серию материалов о нем.

Повестку о рассмотрении дела, согласно документу, вручили представителю компании Google в Украине.

Суд отказал в удовлетворении иска, поскольку не нашел доказательств того, что именно Google распространял недостоверную информацию о кандидате в президенты. «Выдача ссылки на любой сайт в поисковой системе Google не свидетельствует о том, что информацию по данной ссылке разместило именно ООО “Гугл”», - говорится в документе.


Ольга Карпенко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Facebook объяснит, почему в ленте отображается тот или иной контентFacebook объяснит, почему в ленте отображается тот или иной контент
Adblock Plus: 80% пользователей признают важность рекламы для интернетаAdblock Plus: 80% пользователей признают важность рекламы для интернета
Сенатор США: Google следует публично обозначить свою позицию по КитаюСенатор США: Google следует публично обозначить свою позицию по Китаю
Gmail исполнилось 15 летGmail исполнилось 15 лет
Google разрешит планировать отправку писем в GmailGoogle разрешит планировать отправку писем в Gmail
Блок рекламы


Похожие новости
Google распустил совет по этике ИИ через 10 дней после созданияGoogle распустил совет по этике ИИ через 10 дней после создания
Google снова тестирует новый дизайн для превью в поиске по картинкамGoogle снова тестирует новый дизайн для превью в поиске по картинкам
Google экспериментирует со спонсированными каналами на Android TVGoogle экспериментирует со спонсированными каналами на Android TV
Google постоянно закрывает продукты и сервисы. Это вредит компании — мнениеGoogle постоянно закрывает продукты и сервисы. Это вредит компании — мнение
Google Диск интегрировался с DocuSign, Nintex и K2Google Диск интегрировался с DocuSign, Nintex и K2
Google оценил мобильное юзабилити самых посещаемых сайтов в интернетеGoogle оценил мобильное юзабилити самых посещаемых сайтов в интернете
Соцсеть Google+ официально закрытаСоцсеть Google+ официально закрыта
В голосовых ответах Google Home появилась реклама местных услугВ голосовых ответах Google Home появилась реклама местных услуг
Google разрешит планировать отправку писем в GmailGoogle разрешит планировать отправку писем в Gmail
Walmart позволил покупать продукты питания через Google AssistantWalmart позволил покупать продукты питания через Google Assistant
Последние новости
Подгружаем последние новости