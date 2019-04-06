Кандидат в президенты Анатолий Гриценко подал в суд на Google

Кандидат на пост президента Украины Анатолий Гриценко подал в суд на ООО «Гугл». Об этом речь идет в решении суда Подольского района Киева , сообщает Лига.net, пишут AIN.UA

В исковом заявлении говорится о том, что 20 марта 2019 года в поисковой системе Google распространялся материал, занимавший первую позицию выдачи. Этот материал якобы содержал недостоверную информацию о кандидате в президенты. Также он распространялся с пометкой «Реклама». Это свидетельствует о том, что он «занимал первую позицию в связи с оплатой места в поисковой системе Google », говорится в заявлении.

По мнению истца, который обратился в суд через уполномоченного представителя в Центральной избирательной комиссии, компания Google совершила противоправные действия, поскольку вывела эту информацию на первое место в поисковой выдаче.

В документе скрыты данные, о каком сайте идет речь, однако есть цитата с «Данный сайт сделан с целью пролить свет на коррупционные деяния ОСОБА_1 и уберечь Украину от лап мошенника». Такую цитату на главной содержит сайт grytsenko.net, чья заглавная страница содержит, к примеру, фото данного кандидата в президенты, прифотошопленное к пауку-птицееду, а также серию материалов о нем.

Повестку о рассмотрении дела, согласно документу, вручили представителю компании Google в Украине.