Кандидат в президенты Анатолий Гриценко подал в суд на Google
Кандидат на пост президента Украины Анатолий Гриценко подал в суд на ООО «Гугл». Об этом речь идет в решении суда Подольского района Киева, сообщает Лига.net, пишут
В исковом заявлении говорится о том, что 20 марта 2019 года в поисковой системе Google распространялся материал, занимавший первую позицию выдачи. Этот материал якобы содержал недостоверную информацию о кандидате в президенты. Также он распространялся с пометкой «Реклама». Это свидетельствует о том, что он «занимал первую позицию в связи с оплатой места в поисковой системе Google», говорится в заявлении.
По мнению истца, который обратился в суд через уполномоченного представителя в Центральной избирательной комиссии, компания Google совершила противоправные действия, поскольку вывела эту информацию на первое место в поисковой выдаче.
В документе скрыты данные, о каком сайте идет речь, однако есть цитата с «Данный сайт сделан с целью пролить свет на коррупционные деяния ОСОБА_1 и уберечь Украину от лап мошенника». Такую цитату на главной содержит сайт grytsenko.net, чья заглавная страница содержит, к примеру, фото данного кандидата в президенты, прифотошопленное к пауку-птицееду, а также серию материалов о нем.
Повестку о рассмотрении дела, согласно документу, вручили представителю компании Google в Украине.
Суд отказал в удовлетворении иска, поскольку не нашел доказательств того, что именно Google распространял недостоверную информацию о кандидате в президенты. «Выдача ссылки на любой сайт в поисковой системе Google не свидетельствует о том, что информацию по данной ссылке разместило именно ООО “Гугл”», - говорится в документе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.