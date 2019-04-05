Google снова тестирует новый дизайн для превью в поиске по картинкам

Англоязычные пользователи заметили , что Google снова тестирует новое оформление для режима предпросмотра изображений в поиске по картинкам.

В этой версии UI по клику на изображение открывается окно с чёрным фоном, а не белым, как это было в предыдущих тестах.

Выглядит это так:

Текущая версия окна:

Тестирование проводится в ограниченном масштабе.