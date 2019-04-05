Google снова тестирует новый дизайн для превью в поиске по картинкам
Англоязычные пользователи
В этой версии UI по клику на изображение открывается окно с чёрным фоном, а не белым, как это было в предыдущих тестах.
Выглядит это так:
Текущая версия окна:
Тестирование проводится в ограниченном масштабе.
Напомним, что в сентябре 2018 года Google обновил дизайн результатов поиска по картинкам на десктопах. А ранее в том же году также переработал алгоритм ранжирования в этой вертикали.
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