Google экспериментирует со спонсированными каналами на Android TV
Отдельные пользователи телевизоров и приставок на базе Android TV
Похожая функция, которая показывает избранные приложения из Google Play, включена по умолчанию, но отключить её достаточно просто. При этом от новых каналов избавиться сложнее.
Нововведение тестируется на пользователях телевизоров Sony (900F и Bravia A1), а также приставок Xiaomi Mi Box и Shield TV. Многие из них восприняли появление спонсированных каналов негативно, о чём свидетельствуют несколько веток с жалобами на Reddit.
Сначала появились предположения, что новый эксперимент может быть связан с недавним обновлением операционной системы до версии Android Oreo. Однако дальнейшее расследование показало, что, скорее всего, причиной появления проплаченных каналов послужило обновление приложения Android TV Core Services, которое управляет функциональностью главного экрана.
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Напомним, что Google прекратил поддержку Google TV и переключился на Android TV в 2015 году.
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