Google постоянно закрывает продукты и сервисы. Это вредит компании — мнение

Три месяца — 9 закрытых проектов

Рон Амадео резюмирует печальную статистику. За первые три месяца 2019 года Google закрыла или свернула уже 9 своих проектов — и это если говорить только об официальной статистике. Ретранслятор Chromecast Audio сняли с продаж, YouTube лишился системы аннотаций, телеком-провайдер Google Fiber свернул работу в одном из городов, подразделение по разработке ноутбуков и планшетов значительно сократили, мессенджер Google Allo и сокращатель ссылок goo.gl закрыли. Прекратила работу VR-студия Spotlight Stories, а Gmail отключил интеграцию с сервисом IFTTT. На 2 апреля пришлось сразу два закрытия: соцсеть Google+ и почтовик Google Inbox больше недоступны для пользователей, пишут AIN.UA .

И это еще не все. До конца года Google планирует закрыть «классическую» версию Google Hangouts, а также перевести пользователей Google Music на YouTube Music. По мнению Амадео, каждый такой шаг подрывает доверие к Google . Из-за бесконечного потока заявлений о закрытии продуктов и сервисов, компания выглядит как никогда нестабильно. Ситуация никогда не набирала таких оборотов, хотя было и закрытие мессенджера Google Wave, и отказ от поддержки RSS-ридера Google Reader.

Почему Google нужно завоевать доверие

Google — сервисная компания, которой пользователи доверяют свои данные. Они должны быть уверены, что загруженные фотографии и отправленные сообщения не исчезнут, устройства продолжать работу. Пользователи не станут пользоваться мессенджером, который закрывается через 2 года. Не пойдут они и в соцсеть, которая сначала достает своим присутствием, а потом сливает данные и удаляет все посты и активность.

Еще больший запрос на стабильность у корпоративных клиентов. Поговорка «никого еще не уволили за покупку IBM» существует не просто так. Google , которая пробирается на этот рынок с платными пакетом G Suite, пока не преуспела в обеспечении стабильности. В G Suite есть список «ключевых сервисов», которые не подвергнутся закрытию, но вещи вроде Hangouts и Google Talk все равно сворачивают. Случаются и ситуации вроде кардинального редизайна Gmail .

От резких перемен страдают и разработчики. Иногда целиком опираются на инфраструктуру компании. Когда, например, Google внезапно повысила цену за пользование API Google Maps, некоторые оказались просто не в состоянии платить по новым тарифам — ценник для ряда случаев вырос в 14 раз. Других отталкивает невозможность обсудить проблему с реальными экспертами: когда приложение блокируют в Google Play, добиться объяснений практически невозможно.

Со стороны разработчиков железа требование стабильности и поддержки — тоже ключевой вопрос. Создавая продукты на основе определенных сервисов и функций, они должны быть уверены в их работоспособности. Теперь представьте, на какой риск идет Volvo, интегрируя в автомобиль систему Android Auto OS.

Как это вредит Google

Учитывая, что количество закрытых проектов приближается к числу активных, пользователи больше не доверяют Google . Последнее доказательство — анонс игровой платформы Google Stadia. Вместо обсуждения возможностей проекта, люди задавались вопросом, стоит ли вообще полагаться на сервис.

Ситуация зашла так далеко, что представителям Google пришлось публично заверять журналистов и пользователей, что компания не будет закрывать Stadia в ближайшее время. Причина — крупные инвестиции в проект. Как отмечает автор ArsTechnica, на самом деле даже это не звучит убедительно. На старте Google+ над соцсетью трудился почти каждый сотрудник Google , но это не спасло проект от закрытия. Теперь менеджерам приходится оправдываться еще до официального запуска.

Откуда возникают закрытия

Закрытие проектов — это следствие их интенсивной разработки. Как отмечает издание, Google почти ничего не делает как цельная компания: релизы выпускают отдельные команды. Такая стратегия позволяет запускать множество сервисов и смотреть, какие из них получат признание. Обратная сторона — множество закрытий.

Чтобы лучше понять логику происходящего, можно смотреть на ответственные за проекты команды. У Google Assistant все хорошо, потому что его ведет команда Google Search. В то же время команда Google Messaging совсем растеряла кредит доверия — у них за плечами неудачные Hangouts, Hangouts Chat, Allo, Duo, Google Voice и Android Messages. За разработку и закрытие Inbox отвечала команда Google Apps.

При этом, у каждого закрытого крупного проекта своя история. Взлет и падение Google+ сходится с карьерой Вика Гундотры. Он пришел в компанию в 2011 году, получил должность старшего вице-президента и был один из 8 человек, которые напрямую рапортовали Ларри Пейджу. Тогда социальная составляющая считалась одним из опорных направлений Google . Но Гундтора покинул Google в 2014 году, а проект быстро заглох. В 2018 году появилось заявление о том, что соцсеть закроют из-за утечки данных. Корпоративная версия Google+ продолжит работу — для нее даже пообещали разработать новые фичи.

Сервис Hangouts просто не нашел пристанища в Google . Когда его разрабатывали, это была попытка команды Google+ создать единый коммуникационный движок для соцсети. После упадка Google Plus, в компании не нашлось места для Hangouts. Была создана отдельная команда для поддержки мессенджеров, но она оказалась более заинтересована в выпуске собственных релизов.

Такая же судьба у Google Play Music. Сервис создали в 2011 году под эгидой команды Android. Это была часть электронного магазина Android Market — и очевидный ответ iTunes от Apple . Когда музыкальный сервис получил веб-плеер и iOS-версию, подчинение команде Android Market стало выглядеть бессмысленно. Выделился отдельный бренд Google Play и автономный коллектив для разработки. Теперь инициатива в контент-проектах перешла к команде YouTube и она перетянула на себя музыкальное подразделение.

Хороший продукт в очередной раз умирает, «потому что его изобрели не здесь».

Что делать

Рон Амадео предлагает Google простое решение — публиковать дорожную карту проектов. Компания уже делает это с мобильными устройствами. Телефоны Google Pixel и ноутбуки Chromebook имеют четко обозначенный срок поддержки. Такие же публичные обещания нужно и по другим направлениям. Google ничего не стоит признать, какие сервисы с нами надолго, а какие — не имеют высокого приоритета.

Конечно, другие компании так не делают. Но у них и нет репутации, которая сложилась у Google .

Пока что Google любит экспериментировать, но не слишком успешно рассказывает о своих планах. Тот же Google Inbox на запуске выглядел, как почтовый клиент нового поколения. Google сообщала, что потратила годы на разработку продукта. Логично, что пользователи рассчитывали пользоваться им долгое время. Автор резюмирует, что если Google и дальше планирует наотмашь закрывать все проекты, которыми не пользуются по миллиарду человек, ни один релиз не выглядит безопасно.

Таблица с указанием сроков поддержки Google Pixel

Впереди еще много неизвестного. Google Voice не получил крупных обновлений. Функции Waze медленно перетекают в Google Maps. Операционка для часов Wear OS отстает от конкурентов на годы. Термостаты Nest не вышли на прибыльность и потеряли автономию внутри Google . Экспериментальная Fuchsia OS якобы должна заменить Android и может спровоцировать настоящую софтверную битву. Нет никаких гарантий, что все эти продукты будут актуальны в течение ближайших лет.