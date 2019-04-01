Сенатор США: Google следует публично обозначить свою позицию по Китаю

Сенатор от Республиканской партии США Джош Хоули (Josh Hawley) направил открытое письмо главе Google Сундару Пичаи (Sundar Pichai) с просьбой объяснить общественности, чем компания занимается в Китае.

«Согласно отчётам, та работа, которую Google ведёт в Китае, включает не только разработку технологии искусственного интеллекта, которая может быть использована китайскими военными и службами разведки для злоупотребления американскими данными, но также запуск платформ, которые продвигают ту систему ценностей и те модели поведения, которые в корне расходятся с нашими», — говорится в письме.

Напомним, в марте во время заседания Сенатского комитета по вооруженным силам генерал Джозеф Данфорд (Joseph Dunford) заявил, что текущая работа Google в Китае «косвенно приносит пользу китайским военным». В прошлую среду Пичаи встретился с Данфордом и президентом США Дональдом Трампом, чтобы прояснить позицию компании. Стороны остались довольны итогами встречи. По словам Трампа, в беседе с ним Пичаи заверил, что «привержен американской армии».

«Я понимаю, что сегодня вы встретились с генералом Данфордом и президентом США , чтобы решить эти проблемы. Теперь пойдите навстречу американскому народу, публично ответив, какой работой ваша компания занимается в Китае, какие выгоды она может предоставлять китайскому правительству и военным, и почему вы не желаете сотрудничать и помогать вооружённым силам США », — заключил сенатор в письме.