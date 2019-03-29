Facebook ужесточит политическую рекламу перед выборами в Европарламент

Всем рекламодателям из ЕС необходимо пройти процесс авторизации в их странах.

Facebook ужесточит политическую рекламу перед выборами в Европарламент
Facebook проверит политическую рекламу к выборам в Европарламент
Фото: Depositphotos/MichalLudwiczak

Социальная сеть Facebook анонсировала ужесточение правил политической рекламы в преддверии майских выборов в Европейский парламент.

Об этом сообщил менеджер соцсети Ричард Аллен в корпоративном блоге.

"Чтобы предупредить злоупотребления и вмешательство в выборы, всем рекламодателям из Евросоюза необходимо пройти процесс авторизации в их странах - только так они смогут запустить рекламу, связанную с выборами в Европарламент", - пояснил он.

Дополнительные проверки идентичности и местоположения рекламодателей должны, по словам Аллена, "стать барьером для тех, кто думает использовать рекламу для вмешательства в выборы из-за рубежа". Подобные меры Facebook применял на выборах в Канаде и Индонезии.

В то же время представитель Facebook признал, что эти меры будут недостаточными для полного искоренения манипулирующего контента.

Напомним, выборы в Европарламент пройдут в странах ЕС с 23 по 26 мая 2019 года.


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