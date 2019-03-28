Глава Google встретился с президентом США Дональдом Трампом

В среду 27 марта глава Google Сундар Пичаи встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить контракты и текущие партнёрства с американским правительством. Обе стороны остались довольны исходом встречи.

«Я только что встретился с Сундаром Пичаи, президентом Google. Он решительно заявил, что целиком и полностью привержен военным силам США, а не китайским военным. Мы также обсудили вопросы политической справедливости и другие вещи, которые Google может сделать для нашей страны. Встреча закончилась очень хорошо!», — написал Трамп в Twitter.

….Also discussed political fairness and various things that @Google can do for our Country. Meeting ended very well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2019

Представитель Google в комментарии The Verge подтвердил факт и предмет встречи:

«Мы были рады провести продуктивную беседу с президентом об инвестициях в будущее американских трудовых ресурсов, росте новых технологий и нашей непрекращающейся приверженности работе с правительством США».

Напомним, что вчера Пичаи также встречался с американским генералом и председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом, который ранее заявил, что ведя разработки в области ИИ в Китае, Google косвенно помогает китайским военным. Трамп поддержал это обвинение, но после встречи с Пичаи поменял своё отношение к компании.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалютКиберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Facebook ещё больше ограничил таргетинг для рекламы жилья, вакансий и кредитовFacebook ещё больше ограничил таргетинг для рекламы жилья, вакансий и кредитов
Житель Литвы и его сообщники обманом получили от Google и Facebook $122 млнЖитель Литвы и его сообщники обманом получили от Google и Facebook $122 млн
37% мирового мобильного трафика приходится на YouTube37% мирового мобильного трафика приходится на YouTube
Facebook хранил пароли миллионов пользователей в незашифрованном видеFacebook хранил пароли миллионов пользователей в незашифрованном виде
Блок рекламы


Похожие новости
Военное руководство США обеспокоено ИИ-разработками Google в КитаеВоенное руководство США обеспокоено ИИ-разработками Google в Китае
Google не возражает против ударений в заголовках URLGoogle не возражает против ударений в заголовках URL
В поиске по отелям Google теперь можно искать квартиры для краткосрочной арендыВ поиске по отелям Google теперь можно искать квартиры для краткосрочной аренды
Google упраздняет оператор infoGoogle упраздняет оператор info
SEL: мартовский апдейт Google не имел конкретной направленностиSEL: мартовский апдейт Google не имел конкретной направленности
В Google Street View теперь можно прогуляться по «Марсу на Земле»В Google Street View теперь можно прогуляться по «Марсу на Земле»
Житель Литвы и его сообщники обманом получили от Google и Facebook $122 млнЖитель Литвы и его сообщники обманом получили от Google и Facebook $122 млн
Рост Pinterest в 2018 году замедлился из-за апдейта GoogleРост Pinterest в 2018 году замедлился из-за апдейта Google
Google: сбои в работе Sitemap не повлияют на скорость сканированияGoogle: сбои в работе Sitemap не повлияют на скорость сканирования
Google: бюджета органического трафика не существуетGoogle: бюджета органического трафика не существует
Последние новости
Подгружаем последние новости