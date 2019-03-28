Глава Google встретился с президентом США Дональдом Трампом

В среду 27 марта глава Google Сундар Пичаи встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить контракты и текущие партнёрства с американским правительством. Обе стороны остались довольны исходом встречи.

«Я только что встретился с Сундаром Пичаи, президентом Google . Он решительно заявил, что целиком и полностью привержен военным силам США , а не китайским военным. Мы также обсудили вопросы политической справедливости и другие вещи, которые Google может сделать для нашей страны. Встреча закончилась очень хорошо!», — написал Трамп в Twitter .

….Also discussed political fairness and various things that @Google can do for our Country. Meeting ended very well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2019

Представитель Google в комментарии The Verge подтвердил факт и предмет встречи:

«Мы были рады провести продуктивную беседу с президентом об инвестициях в будущее американских трудовых ресурсов, росте новых технологий и нашей непрекращающейся приверженности работе с правительством США ».