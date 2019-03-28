Глава Google встретился с президентом США Дональдом Трампом
В среду 27 марта глава Google Сундар Пичаи встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить контракты и текущие партнёрства с американским правительством. Обе стороны остались довольны исходом встречи.
«Я только что встретился с Сундаром Пичаи, президентом Google. Он решительно заявил, что целиком и полностью привержен военным силам США, а не китайским военным. Мы также обсудили вопросы политической справедливости и другие вещи, которые Google может сделать для нашей страны. Встреча закончилась очень хорошо!», — написал Трамп в Twitter.
….Also discussed political fairness and various things that @Google can do for our Country. Meeting ended very well!
Представитель Google в комментарии The Verge подтвердил факт и предмет встречи:
«Мы были рады провести продуктивную беседу с президентом об инвестициях в будущее американских трудовых ресурсов, росте новых технологий и нашей непрекращающейся приверженности работе с правительством США».
Напомним, что вчера Пичаи также встречался с американским генералом и председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом, который ранее заявил, что ведя разработки в области ИИ в Китае, Google косвенно помогает китайским военным. Трамп поддержал это обвинение, но после встречи с Пичаи поменял своё отношение к компании.
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