Google не возражает против ударений в заголовках URL

Напомним, ранее Джон Мюллер не советовал вебмастерам использовать в URL-адресах специальные символы – запятые, двоеточия, пробелы, кавычки и т.п. По его словам, такие URL сложнее преобразовывать в ссылки. Как выяснилось позже, ударений этот совет не касается.
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