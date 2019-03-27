Google не возражает против ударений в заголовках URL

На днях сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Twitter , что поисковик не возражает против ударений в URL.

«Ударения в URL – не проблема. Вы можете смело их использовать», — написал Мюллер в ответ на вопрос одного из пользователей.

При этом он добавил, что сторонние или внутренние инструменты компаний могут некорректно их обрабатывать, однако такие случаи редки.

Accents in URLs are no problem — feel free to use them! You sometimes need to watch out for how your own tools work with them, but I suspect most of them will just work fine too. — ? John ? (@JohnMu) March 23, 2019

Ниже – пример URL с ударениями в заголовке:

Напомним, ранее Джон Мюллер не советовал вебмастерам использовать в URL-адресах специальные символы – запятые, двоеточия, пробелы, кавычки и т.п. По его словам, такие URL сложнее преобразовывать в ссылки. Как выяснилось позже, ударений этот совет не касается.