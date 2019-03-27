В поиске по отелям Google теперь можно искать квартиры для краткосрочной аренды

Google обновил интерфейс поиска по отелям, добавив возможность просмотра квартир для краткосрочной аренды («Vacation rentals»). Новая функция запущена на мобильных устройствах. На десктопах она появится в следующем месяце.

Новая опция была добавлена на вкладку фильтров:

Среди сервисов, предложения которых отображаются при использовании этой функции, значатся TripAdvisor, Expedia, VRBO и Hotels.com.

В некоторых случаях пользователи могут забронировать жильё прямо в Google и оплатить через Google Pay.

В каком масштабе запущена новая функция, в компании не уточнили.

Напомним, что Google начал тестировать новый фильтр «Vacation rentals» в результатах поиска по отелям в 2017 году.




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