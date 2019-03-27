В поиске по отелям Google теперь можно искать квартиры для краткосрочной аренды

Google обновил интерфейс поиска по отелям , добавив возможность просмотра квартир для краткосрочной аренды («Vacation rentals»). Новая функция запущена на мобильных устройствах. На десктопах она появится в следующем месяце.

Новая опция была добавлена на вкладку фильтров:

Среди сервисов, предложения которых отображаются при использовании этой функции, значатся TripAdvisor, Expedia, VRBO и Hotels.com.

В некоторых случаях пользователи могут забронировать жильё прямо в Google и оплатить через Google Pay.

В каком масштабе запущена новая функция, в компании не уточнили.