В поиске по отелям Google теперь можно искать квартиры для краткосрочной аренды
Google
Новая опция была добавлена на вкладку фильтров:
Среди сервисов, предложения которых отображаются при использовании этой функции, значатся TripAdvisor, Expedia, VRBO и Hotels.com.
В некоторых случаях пользователи могут забронировать жильё прямо в Google и оплатить через Google Pay.
В каком масштабе запущена новая функция, в компании не уточнили.
Напомним, что Google начал тестировать новый фильтр «Vacation rentals» в результатах поиска по отелям в 2017 году.
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