В Google Street View теперь можно прогуляться по «Марсу на Земле»
В картографическом сервисе Google Street View
Девон, пустынная территория в канадской Арктике с полярным климатом, является крупнейшим необитаемым островом на Земле. Тем не менее, факторы, делающие остров непригодным для жизни, также делают его незаменимым для учёных и исследователей, которые там работают – его климат и ландшафт являются наиболее близкими к Марсу объектами, которые можно найти на Земле.
На острове практически нет растительности и отчасти поэтому его поверхность напоминает Марс. Но при этом большая часть острова засыпана не песком, а мелкими камнями.
Теперь в Google Street View «прогуляться» по Девону могут все желающие.
Экспедиция для добавления панорам прошла в июле 2018 года. Группа перемещалась по острову на квадрациклах, а снимки были сделаны с помощью 360-градусной камеры GoPro.
Начать «прогулку» по острову можно по
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