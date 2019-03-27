В Google Street View теперь можно прогуляться по «Марсу на Земле»

В картографическом сервисе Google Street View появились панорамы канадского острова Девон, который называют «Марсом на Земле».

Девон, пустынная территория в канадской Арктике с полярным климатом, является крупнейшим необитаемым островом на Земле. Тем не менее, факторы, делающие остров непригодным для жизни, также делают его незаменимым для учёных и исследователей, которые там работают – его климат и ландшафт являются наиболее близкими к Марсу объектами, которые можно найти на Земле.

На острове практически нет растительности и отчасти поэтому его поверхность напоминает Марс. Но при этом большая часть острова засыпана не песком, а мелкими камнями.

Теперь в Google Street View «прогуляться» по Девону могут все желающие.

Экспедиция для добавления панорам прошла в июле 2018 года. Группа перемещалась по острову на квадрациклах, а снимки были сделаны с помощью 360-градусной камеры GoPro.