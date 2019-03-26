Житель Литвы и его сообщники обманом получили от Google и Facebook $122 млн

50-летний гражданин Литвы Эвальдас Римасаускас признал в суде, что помог организовать мошенническую схему, благодаря которой ему и его сообщникам удалось обманом получить от Google и Facebook около $122 млн. Теперь мужчине грозит до 30 лет тюрьмы. Приговор будет вынесен 24 июля.

Согласно материалам дела, с 2013 по 2015 год злоумышленник присылал Google и Facebook поддельные счета за услуги и товары, которые они не получали. Для этого он и его неназванные сообщники создали компанию Quanta Computer, которая контролировала несколько счетов в банках Литвы и Кипра. Название этой компании совпадало с именем тайванского производителя аппаратного обеспечения, с которым сотрудничали «жертвы».

Полученные платежи Римасаускас сразу переводил на счета, контролируемые подставной компанией.

Согласно Reuters , посредством этой схемы мужчине удалось получить $99 млн от Facebook и $23 млн от Google .

Мошенник был экстрадирован из Литвы в США в 2017 году. В рамках соглашения с властями он согласился вернуть около $50 млн, полученных им лично в ходе реализации преступной схемы.

«Римасаускас думал, что может спрятаться за экраном компьютера, но как он узнал, у американского правосудия длинные руки, и теперь ему грозит длительное заключение в тюрьме США », — говорится в заявлении прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана (Geoffrey S. Berman).

На заседании суда Римасаускас признал, что осознанно участвовал в мошенничестве, а его роль заключалась в открытии банковских счетов для реализации преступной схемы. «Меня попросили открыть счета. После этого я ничего с ними не делал», — заявил преступник.

При этом в заявлении прокурора утверждается обратное: средства, которые компании переводили на счета Quanta Computer на Кипре и в Литве, мошенник затем оперативно перемещал на другие счета в банках по всему миру, включая Словакию, Латвию, Венгрию и Гонконг.

Мужчина также использовал документы, заверенные поддельными печатями организаций — их он предоставлял в банки для одобрения переводов.

Тем не менее, адвокат Римаскаускаса настаивает, что его подзащитный «играл далеко не главную роль в этом вопросе», и не знал других людей, замешанных в этой схеме.