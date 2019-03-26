Рост Pinterest в 2018 году замедлился из-за апдейта Google

В 2018 году рост визуального сервиса Pinterest пострадал из-за обновления поискового алгоритма Google. Об этом говорится в заявке на IPO, поданной компанией на днях.

Согласно документу, в первом квартале 2018 года Google деиндексировал целевые страницы Pinterest, что повлияло на поисковый трафик и рост пользовательской базы сервиса в оставшуюся часть года.

В компании заявили, что так и не смогли восстановиться после ущерба, причинённого сайту действиями Google. Почему поисковик деиндексировал целевые страницы Pinterest, в заявке не уточняется.

«В первом квартале 2018 года Google убрал из индекса наши целевые страницы, что негативно повлияло на трафик и рост аудитории в последующих кварталах. Наши возможности обжаловать эти действия ограничены, и мы не всегда можем изменить свои стратегии поисковой оптимизации таким образом, чтобы восстановить потери в трафике и росте пользователей, полученные в результате таких действий», — говорится в заявке.

В документе Pinterest также предупреждает инвесторов о том, что его бизнес частично зависит от поискового трафика. При этом контролировать поток пользователей, направляемых поисковыми системами, компания не может.

«Поисковые системы, такие как Google, могут модифицировать свои алгоритмы и правила или же обеспечивать выполнение этих правил теми способами, которые наносят нам ущерб. Это происходит без предварительного уведомления и предсказать такие ситуации мы не можем. В результате действий Google может происходить снижение позиций нашего сайта или его деиндексация, что приводит к падению трафика, новых регистраций и показателей удержания и вовлечённости текущих пользователей».

В Pinterest также отметили, что уже переживали такие спады в прошлом и ожидают дальнейших колебаний в будущем.

Напомним, что ранее в этом месяце Google провёл очередное обновление основного алгоритма.


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