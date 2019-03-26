Google: сбои в работе Sitemap не повлияют на скорость сканирования

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно того, изменится ли поведение краулеров, если активная XML-карта сайта начнёт сбоить.

Известный в западном SEO-сообществе специалист Мартин МакДональд (Martin MacDonald) спросил Мюллера в Twitter :

«Теоретический вопрос. Есть хорошо работающий сайт, у которого имеется XML-карта, ежедневно пополняемая новыми страницами. Если Sitemap перестанет работать, может ли Googlebot увеличить скорость сканирования для нахождения нового контента? Или же эти системы полностью отдельны друг от друга?».

Мюллер ответил, что в данном случае скорость сканирования не поменяется.

«Нет, общее сканирование не изменится».

No, the total crawl wouldn't change. — ? John ? (@JohnMu) March 22, 2019