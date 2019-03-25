Google: бюджета органического трафика не существует

Ранее в этом месяце сотрудник Google Джон Мюллер напомнил в Twitter, что у поисковика нет ограничений на трафик для сайтов. То есть, он не перестанет направлять пользователей на сайт по достижению им какой-либо отметки.

«Никакого “бюджета органического трафика” не существует. Мы пытаемся показывать страницы в поиске тогда, когда наши алгоритмы считают их релевантными, а не на основе счётчиков», — написал Мюллер, отвечая на вопрос одного из пользователей.

No, there's no "organic traffic budget" — we try to show pages in search when our algorithms think they're relevant, not based on counters.

— ? John ? (@JohnMu) March 14, 2019

Напомним, ранее Мюллер уже отвечал на подобный вопрос. В 2016 году он заявил, что Google не регулирует трафик на сайты и не устанавливает квоты на посещения.


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