Google: бюджета органического трафика не существует
Ранее в этом месяце сотрудник Google Джон Мюллер напомнил в Twitter, что у поисковика нет ограничений на трафик для сайтов. То есть, он не перестанет направлять пользователей на сайт по достижению им какой-либо отметки.
«Никакого “бюджета органического трафика” не существует. Мы пытаемся показывать страницы в поиске тогда, когда наши алгоритмы считают их релевантными, а не на основе счётчиков», — написал Мюллер, отвечая на вопрос одного из пользователей.
No, there's no "organic traffic budget" — we try to show pages in search when our algorithms think they're relevant, not based on counters.
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