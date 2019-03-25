Google запускает новую версию Google Shopping во Франции

Google приступил к запуску новой, переработанной версии портала Google Shopping во Франции. Среди основных нововведений – интеграция с Shopping Actions, персонализированные рекомендации и обновлённый интерфейс.

Если раньше Google Shopping был, по сути, сервисом для сравнения цен, то в обновлённой версии портала пользователи могут добавлять товары от ритейлеров-партнёров в корзину и оплачивать все покупки, используя варианты оплаты, сохранённые в аккаунте Google.

Сервис также предлагает персонализированные рекомендации, основанные на просмотренных ранее товарах.

Товары от участников программы Shopping Actions помечены синим ярлыком, расположенном в правом верхнем углу. По клику на такой товар открывается страница со всеми ценовыми предложениями.

При этом Google подчёркивает, что не собирается становиться торговой площадкой:

«Shopping Actions – это формат, дополняющий наши рекламные решения. Мы не хотим быть торговой площадкой, мы хотим приблизить продавцов к покупателям в то время, когда они демонстрируют намерение совершить покупку», — заявил директор по брендам и ритейлу в Google France Франсуа Ловитон (Francois Loviton).

Новая версия Google Shopping будет запущена во Франции в ближайшие недели. Когда обновлённый сервис станет доступен в других странах, в компании не уточнили.

Напомним, что программа Google Shopping Actions, в рамках которой компания сотрудничает с ритейлерами и получает процент от каждой продажи, полученной ими через результаты органического поиска, была запущена в марте 2018 года.


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