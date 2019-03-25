Google рассказал, как боролся с веб-спамом в 2018 году

Google опубликовал отчёт о борьбе с веб-спамом за 2018 год. В нём компания поделилась актуальными тенденциями и достигнутыми результатами в этой области.

Всего Google выделяет три вида спама:

Спам на взломанных сайтах;

Спам, созданный пользователями;

Ссылочный спам.

Основные выводы отчёта:

В 2018 году на спамные страницы приходилось менее 1% результатов поиска, посещённых пользователями.

Влияние спама, созданного пользователями, на юзеров поиска сократилось на 80%.

В 2018 году Google получил более 180 тыс. сообщений о спаме в результатах поиска. По 64% из них были приняты соответствующие меры.

получил более 180 тыс. сообщений о спаме в результатах поиска. По 64% из них были приняты соответствующие меры. Google разослал владельцам сайтов более 186 млн сообщений о представленности их сайта в поисковой выдаче.

Около 2% (порядка 4 млн) сообщений, отправленных Google , были связаны с ручными санкциями.

Что касается ссылочного спама, то в 2018 году Google удалось снизить эффективность ряда техник для манипулирования ранжированием. Кроме того, команда поиска постоянно работает над развенчанием мифов, связанных со ссылочными практиками. Google также пытается донести вебмастерам, что если они не используют запрещённые ссылочные практики и создают отличный контент, то им незачем беспокоиться о каких-либо мифах.

В целом в Google уверены, что лучший способ побороть веб-спам – это побуждать владельцев сайтов создавать качественный контент.