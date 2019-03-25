Google подтвердил, что больше не поддерживает rel=next/prev

На прошлой неделе стало известно, что Google больше не поддерживает атрибут rel=next/prev, который был запущен в 2011 году. При этом поисковик отключил его поддержку несколько лет назад, но никто об этом не знал.

Тот факт, что rel=next/prev больше не используется, заметил один из сотрудников команды Google Webmasters, после чего справочные документы, посвящённые атрибуту, были удалены.

We noticed that we weren't using rel-next/prev in indexing for a number of years now, so we thought we might as well remove the docs :).

— ? John ? (@JohnMu) March 21, 2019

В компании признали, что создали путаницу, не сообщив об отказе от этого атрибута.

«Мы приносим свои извинения за возникшую путаницу. Это было упущением, и мы должны были проактивно сообщить об этом, прежде чем снимать документацию», — заявил представитель поиска в комментарии Search Engine Land.

В компании также отметили, что постараются избежать подобных ситуаций в будущем.

«Поскольку наши системы постоянно совершенствуются, возможны ситуации, когда определённые типы разметки уже не так критичны, как это было раньше, и мы готовы предоставить необходимые указания при внесении изменений».

Вместо rel=next/prev Google теперь рекомендует вебмастерам помещать свой контент на одну страницу, а не разбивать его на несколько страниц:

«Оценивая сигналы индексации, мы решили отказаться от rel=prev/next. Исследования показывают, что пользователям нравится одностраничный контент. Поэтому ориентируйтесь на этот подход, когда возможно, но при этом помните, что контент, состоящий из нескольких частей, также хорош для поиска Google. Делайте то, что лучше всего подходит для ваших пользователей!».

При этом вебмастерам нет нужды удалять данную разметку. Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер отметил, что этот атрибут может использоваться другими поисковыми системами и браузерами, а также по-прежнему быть полезным для пользователей.

Что касается Google, то поисковик совсем не использует этот атрибут:

We don't use link-rel-next/prev at all.

— ? John ? (@JohnMu) March 21, 2019

Напомним, на днях в Google развенчали мифы о мартовском обновлении основного алгоритма.


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